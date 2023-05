Fernando Eiras y el intercambio de carteles vecinales que destapó una infidelidad

Fernando Eiras ha llegado con su Extra Actualidad a 'Por fin no es lunes' y, como siempre, ha abierto la sección con un aperitivo. Un intercambio de carteles entre dos vecinas que se ha vuelto viral porque ha terminado destapando la infidelidad que sufría una de ellas.

"A la vecina del 2º B. Casi todos los días a la hora de la siesta me despierta a mi bebé de 5 meses con los gritos. Los AISSS, los ME DUELE, los DIOS, los POR AHÍ NO. Aquí le dejo un poco de lubricante para que la cosa sea más llevadera y con menos sufrimiento", colocó la primera vecina en uno de los buzones, junto con un bote de lubricante.

"Vecina del 2º A, aquí tienes tu lubricante, no lo necesito. Yo, a la hora de la siesta es imposible que pueda despertar al niño con mis gritos porque no estoy en casa: pues trabajo hasta las 10. El que sí está a esas horas es mi novio. Mejor dicho: ESTABA. Porque ya la siesta, el desayuno, el almuerzo, la cena y la ducha los hace en casa de su santa madre", fue la respuesta por alusiones de la mencionada.

Ya entrando en materia, Eiras repasa los titulares que nos ha dejado la semana: 'Los alumnos españoles retroceden en comprensión lectora: los niños de 9 años empeoran siete puntos en cinco años'; 'La Seguridad del Estado detecta una campaña de ataques a la credibilidad de las elecciones del 28-M'; 'Harry y Meghan reaparecen tras la coronación de Carlos III: presiden un acto sobre redes sociales y cenan sushi'; 'Charlene de Mónaco, al lado de la esbeltez de nuestra reina, parecía un descargador de muelles'.