Fernando Eiras: "Se anuncian temperaturas tan gélidas como los pies de mi esposa cuando se mete en la cama"

Fernando Eiras ha traido su Extra Actualidad a 'Por fin no es lunes', empezando por un aperitivo, la publicación de una joven llamada Montse Ramírez que escribió: “Si de verdad quieres a una mujer no la quieras por su cuerpo, al contrario, fíjate en su físico”.

Incluso puedes profundizar aún más y fijarte en la superficie. La segunda reflexión pertenece a una dama llamada Abril Carmona y tiene que ver con la aceptación de tu persona, con sus defectos y sus… defectos. Ahí va: "No soy perfecta ni tampoco disperfecta"

Ya metidos política nacional, nos fijamos en el siguiente titular: “Feijóo se vuelve a marcar un Rajoy mientras se refiere a España y regala una llamativa frase”. Fue durante su último mitin, en el que, hablando de España dijo: “España es la nación más antigua de España”. Yo creo que Feijoo está demostrando ser un alumno aventajado de Mariano Rajoy, porque hace dos domingos, hablando de impuestos en un mitin en Cuanca, soltó: "Por eso cuando alguien presume de que gasta mucho, lo que no dice es que gasta los impuestos que pagamos los españoles para que esa persona pueda decir que gasta mucho. No, no. usted no gasta mucho, usted nos quita mucho de lo que queríamos gastar nosotros, que es distinto".

Y la audiencia rompió en aplausos demostrando que ellos sí se habían enterado de lo que quería decir Feijoo.

Y la noticia que viene a continuación viene a demostrar que ya casi no hay diferencia entre la actualidad y la actualidad: “El Museo Británico dejará de usar la palabra 'momia' para ser más respetuoso: ahora dirán 'persona momificada'”.

Los responsables del museo creen que ‘Momia’ es un término deshumanizante para las personas a las que pertenecían los cuerpos y un retroceso no deseado al pasado colonial de Gran Bretaña.

Este cogérsela con papel de fumar rayano en el absurdo me recuerda a una declaración del que fuera ministro nuclear francés Jacques le Blanc, que dijo al respecto de la bomba atómica: “No me gusta usar la palabra BOMBA. No es una BOMBA. Es un aparato que puede explotar”. Como su cabeza de tanto pensar subterfugios…

Y cambiamos de tema: meteorología: “La AEMET avisa del día más frío de enero con temperaturas de hasta -10ºC”. Se trató de la pasada noche del lunes al martes, con unas temperaturas casi tan gélidas como los pies de mi esposa cuando se mete en la cama…

Frío en enero… Quién lo diría, ¿verdad? ¡Qué loco!