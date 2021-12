Fernando Eiras: "Oferta, chocolate caliente más dos porros, 3,20 euros"

Risas, risas y, al final, más risas. Nuestro colaborador hace una recopilación de anuncios y noticias que están "fuera de la actualidad".

Empecemos, el desayuno. Imagínate un anuncio que dice: "Oferta. Chocolate caliente + DOS PORROS. 3,20 euros" o, mientras comes, leer en El Heraldo de Aragón "Popurrí navideño. del pollo de Lola Flores al 'polvorón' de Leticia Sabater". El Pollo se refiere a un villancico que sacó la folclórica y que se llamaba "Pollo a la cazuela" y el "Polvorón" es un villancico que sacó Leticia. Todo un juego de equívocos que hacen una frase de periódico algo con lo que desternillarse.

Al final de la sección, Fernando siempre nos incluye varios anuncios de una famosa plataforma de segunda mano. Hoy destacamos el siguiente:

"10 euros. Vestido de Zara. Talla S. está sin estrenar. Lo compré para regalárselo a una amiga y, como la muy zorra se ​tiró a mi ex. Me lo quedaría, pero no entro en una S ni untada en mantequilla, ¡Es precioso!. Color Salmón".

Y la semana que viene, ¿qué más nos traerá nuestro colaborador?.