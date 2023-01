Fernando Eiras y el cartel de un vecino a otro: "Cuídate esa tos, creo que te queda un telediario”

Esta semana, Fernando Eiras ha encontrado el aperitivo ideal para su Extra Actualidad en 'Por fin no es lunes'. En Twitter hay una cuenta que se llama @Ortografía que suele comentar errores comunes y arrojar luz sobre faltas habituales, como por ejemplo este tuit en el que dice: “Haber” en impersonal, no tiene plural. Lo correcto es “Habrá muchas personas en la fiesta”, no “HABRÁN muchas personas en la fiesta”

Conclusión: como señala esta cuenta, lo correcto es “HABRÁ muchas personas” y no “HABRÁN muchas personas”.

Pues atentos a un colega que va y le responde: “HABRÁN es un personaje del antiguo testamento”

Abraham con Hache… Y un personaje, dice… No tiene ni idea ni de ortografía ni de la biblia. Me recuerda a aquel participante del reality 'Adán y Eva' que declaró: "El título “Adán Y Eva” viene del primer fascículo de la Biblia". Ahí está, del primer fascículo, ¡con dos testículos!

Y abrimos con la situación economica: “El Gobierno, en pleno apogeo mundial: elogios en Davos, Pedro Sánchez en CNN y Yolanda Díaz en 'Financial Times'”.

El presidente del Foro Económico Mundial, reunido en Davos, ha elogiado públicamente los buenos datos económicos es España y ministros de Trabajo como el de Brasil o el de Alemania han considerado a España referencia en materia laboral. Mira que es importante la economía y mira que la entendemos pocos. Porque no sé vosotros, pero a mí me pasa lo que le pasaba a George W. Bush, que no era ni de Keynes, ni de Friedman, ni de nada. Ojo cuando dijo: “Es importante entender que hay más intercambios comerciales que comercio”.

Él, por ejemplo, no lo había entendido…

Y atención a Ronald Reagan, el que fue presidente de EE UU., que en otro foro de Davos soltó: “No estoy preocupado sobre el déficit. Es lo suficientemente grande para cuidarse solo.” Hasta el déficit era más maduro que George W. Bush.

Y continuamos con una noticia de política nacional: “Pilar Sánchez Acera, nueva directora del gabinete del director de gabinete de Pedro Sánchez”. No es un lío del periodista, es que no hay una manera mejor de dar esta noticia, porque esta diputada ha sido nombrada jefa del Gabinete de Óscar López que, a su vez, es director del Gabinete Pedro Sánchez.

Es algo así como este cartel indicador del archivo de una institución mexicana en el que puede leerse: “Archivo General. Dirección General de Servicios Generales”. Con este nombre, una de dos: o los guardan todo o se la tocan a dos manos. Y como creo conocer bien la naturaleza humana… seguro que lo guardan todo.

Cambiamos a un tema de sociedad y convivencia: “Pisos turísticos, ladridos e infraviviendas: el ruido entre vecinos irrita a la Gran Barcelona”.

La contaminación acústica en las comunidades vecinales se ha consolidado como el principal elemento de conflictividad en el área metropolitana de Barcelona. Que en Barcelona es normal que pase esto porque vive mucha gente, pero… ¿Y en Logroño?

Atentos a este cartel que he cazado colgado en la puerta de un vecino de Logroño: “Tienes suficiente edad para saber que molestas con tu puta música. La gente duerme y quiere estar tranquila. No cantas bien, ni sabes tocar los timbales. Cuídate esa tos, creo que te queda un telediario”

En esta comunidad tienen los papeles repartidos: uno toca los timbales, y el otro toca las pelotas.

Y en los anuncios de segunda mano de la red, empezamos por una planta. En la foto se ve un poco seca, y el texto nos saca de dudas, atentos: “2 euros con 50. Planta fea de cojones. Planta muy grande, aunque no lo parezca. No hace falta regarla ya que está muerta total, es una puta basura. La vendo para unos fifa points”

Lo siguiente no es un anuncio. Es una reseña a un reloj: “Le regalé este reloj al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este sí me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cada cuál de ellos más vago, chulo y maleducado. Era verlos entrar por la puerta y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro. El chaval alucinó y ahora le puedo pedir cualquier cosa: ayúdame a colocar la leña, sube a esa escalera y limpia el canal. En fin, que me hacía falta un yerno así y un reloj como este. Cómpralo, no te arrepentirás”.

Hay que ser agradecido. Siempre hay que ser agradecido, aunque se trate de un suegro esclavista…