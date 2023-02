Fernando Eiras y el hombre que le pegó a otro porque le llamó 'Melendi'

Fernando Eiras ha llegado con su Extra Actualidad al estudio de 'Por fin no es lunes' y ha arrancado, como siempre, con un aperitivo. En este caso se trata de un cartel fotografiado sobre la cisterna de un baño de chicos de una taberna de Euskadi. Y dice así: "Orina dentro, que la que limpia los baños es la que hace los pintxos”.

Yo lo he pillao, pero también es verdad que igual los baños hay que limpiarlos con guantes y luego quitárselos. En fin, un consejo: en esta taberna, mead dentro y, si podéis evitarlo… no pidáis croquetas.

Por cierto, que este anuncio me recuerda a un comentario que dejó alguien en un anuncio. En la foto se ve una escobilla para limpiar la taza del váter y se lee: "Causa mucho dolor y agonía. No sé por qué es tan popular. Por mi parte, voy a volver a usar papel higiénico". Espero que no se con la que luego baten los smoothies.

Entramos en materia con una noticia de política nacional. "Boris Johnson desvela su conversación con Putin: "No te quiero herir, pero con un misil tardaría un minuto"". Fue la amenaza que le lanzó el presidente Putin a Boris Johnson en su última conversación telefónica antes de la guerra, según ha revelado el ex premier en un documental que se ha emitido el pasado lunes en la BBC. A ver, fantasmón, antes igual colaba, pero hoy sabemos tienes el ejército en un estado que como no le mandes el misil con Ryanair…

Así es Putin, amigos. No hay ocasión en la que no suelte una bravuconada. Como en aquella rueda de prensa de una cumbre Rusia-Comunidad Europea en 2002 donde soltó: "Cualquiera que quiera convertirse en fundamentalista islámico y someterse a una circuncisión, le invito a Moscú. Le aseguro que se lo harán de tal forma que no le volverá a crecer nada más". Porque allí le van a quitar el prepucio… el pucio y el postpucio.

Y cambiamos de tema: Música. "Rosalía desvela su mayor fobia, hasta ahora desconocida". Rosalía le tiene fobia a las llamadas de teléfono y que odia hablar por el móvil porque este tipo de comunicación le parece muy invasiva. Pero, en fin, fobias hay para todos los gustos: la nomofobia o fobia a salir sin móvil, la fobia al número 666, a las palabras largas, al color amarillo… Y esta otra que señalaba una chica llamada Marsi en su Twitter: "No sé por qué pasa, pero yo le tengo mucha homofobia al Océano. Es simplemente un miedo". Ahora también le tiene ‘homofobia’ a Twitter porque la han puesto… que ya os podéis imaginar.

Un puñetazo en la mandíbula y un cabezazo

Y seguimos en el mundo musical con esta información: "Melendi publica una divertida canción para anunciar que lanzará un disco para celebrar 20 años de carrera". Ahora en febrero se cumplen 20 años de su primer disco ‘Sin noticias de Holanda’, lo cual es una buena noticia para sus fans, pero muy mala para sus detractores, que los hay… Recordemos si no esta noticia aparecida en el diario La Región de Ourense el 13 de abril de 2012 cuyo titular rezaba: "El fiscal dice que un hombre pegó a otro ‘porque le llamó Melendi’"

No es para reírse porque, según la acusación, le dio un puñetazo en la nariz y agredió a los dos acompañantes de la víctima, con un puñetazo en la mandíbula y un golpe en la cabeza, respectivamente.

Cuidado, porque Melendi es casi tan polémico como hablar a tu cuñado de Isabel Ayuso o del Coletas, según corresponda.

Y vamos ya con los anuncios de segunda mano de la red: "10 euros. Televisión para ciegos. Televisión de 32 pulgadas ideal para ciegos. No se ve, pero se escucha estupendamente. Ideal para la gente que pone la tele de fondo. Post Data: de todas formas, para lo que hay que ver…” Ha puesto las pulgadas porque, puestos a no ver nada, mejor que sea en una gran pantalla.

Segundo anuncio: una mesa. Más que una mesa, yo diría que es una mesa ideal para poner encima un televisor que no se ve: “350 euros. Vaya mierda de mesa. Vendo esta mesa de mierda que es más fea que un camión por debajo y me tiene hasta los huevos. Esta mesa tiene más años que Leticia Sabater. Precio asequible así que no vengas de guay a intentar negociar." Ofertón: una mesa de mierda por 350 euros.