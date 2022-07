Fernando Eiras, sobre la última que ha liado Joe Biden: "Rajoy podría ganar las elecciones en Estados Unidos"

Abrimos la ExtraActualidad de Fernando Eiras en 'Por fin no es lunes' con un documento que demuestra lo que nos gusta a los españoles una fiesta. Porque este verano lo estamos dando todo. Era ya antes de la pandemia y teníamos el listón muy alto, pero ahora sin restricciones la cosa se nos está yendo de las manos.

No sé si habéis estado ya en algunas fiestas, pero hay ganas. Lo demuestra un pantallazo de un chat de guasap del 20 de junio. Dice un chico: "Este finde hacemos la previa de mi cumple". Y responde el otro: "¿Y qué fecha es tu cumple?". Y dice: "El 17 de diciembre".

Sí que es previa, sí. Pues cuidado, que se os puede juntar con nochevieja.

El siguiente protagonista de la Extra Actualidad ha sido Joe Biden. Después de darle la mano a personas inexistentes, caerse de la bici, farfullar al final de un discurso y confundir Suecia con Suiza en la cumbre de la OTAN… llega la última que ha liado: “El lapsus de Joe Biden al leer un discurso que se ha vuelto viral”.

El motivo era animar a los ciudadanos a votar masivamente en las elecciones de medio mandato para hacerle frente al Tribunal Supremo tras lo del aborto y, como estaba leyendo del teleprómpter (la maquinita donde aparece el texto del discurso), pues Joe Biden lo leyó todo. Dijo: “Hay que destacar que el porcentaje de mujeres que vota suele ser mayor que el porcentaje de hombres. Fin de la cita. Repite la frase”.

Leyó en alto las acotaciones que eran para él. Y repitió la frase. Es lo que aquí conocemos como ‘hacerse un Rajoy’. Fin de la cita. Mariano Rajoy estaría orgulloso. Es más: Mariano Rajoy podría ganar las elecciones en Estados Unidos.

Pero bueno, los presidentes gringos tienen un largo historial cometiendo errores. Por ejemplo, recordemos a George W. Bush. Lo contó su esposa, Laura Bush, en una entrevista informal con la prensa saliendo del rancho. La esposa tampoco tenía mucho filtro porque declaró: “George ha avanzado mucho como vaquero, sobre todo desde el año pasado, cuando trató de ordeñar a un caballo”

Diría: "coño, qué pezón tan largo"

Cambiamos de tema para hablar de deportes o de inseguridad ciudadana, no sé muy bien: “Pep Guardiola le da su bicicleta a un aficionado que creía que iba a robarle”.

Iba Guardiola en bicicleta y comienza a llamarle un hincha. El entrenador del Manchester City se asusta, comienza a huir y, cuando se ve acorralado, le dice: “no me hagas nada, toma la bici”. Y responde el hincha: “que no te quiero robar, que sólo quería saludarte”… Y lo estaba grabando y está colgado en las redes. Hay que decir que el hincha era subsahariano…

Pero bueno, que nos podía haber pasado a cualquiera porque Guardiola, racista no es. Ya lo acaró una vez cuando declaró: "No soy racista, mis hijos van al cole con indios, negros y personas normales”.

Lo normal. Menos madridistas...

También hay espacio en la Extra Actualidad para la prensa rosa: “Malena Gracia se sincera sobre su relación con Arévalo: "No era persona para mí"”.

La vedette y el humorista se hicieron tilín, pero luego no hubo tolón. Pero así es el amor, amigos, a menudo parece una cosa y luego resulta otra… Lo que me parece raro es que esto le haya ocurrido a Malena Gracia, con lo analítica y meticulosa que es ella para todo. Como aquella vez que declaró: "Para ver mejor lo que tenía, me hicieron una REDUNDANCIA magnética”. Valga la resonancia.

Y vamos ya con los objetos de segunda mano que he encontrado esta semana en las redes. Empezamos por uno que no engaña. En la foto se ve lo que describe. En eso no engaña. Ahora, en el precio… Va: “700 euros. Tobogán. Tobogán amarillo sin escalera”

Para que no te tires… Porque si lo compras por 700 euros es mejor que te tires por la ventana.

Vamos con otro que tampoco engaña: es una paleta de maquillaje. Y además está rebajada del precio original en un 56%. Pero tiene algo que no sé yo. Atentos: “9 euros con 99. Paleta de maquillaje… con SOBRAS de ojos”. Una pestaña, un parpadito, unas legañitas... En fin, para darle color.