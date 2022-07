Fernando Eiras nos trae el anuncio de un tipo que, por 2.000 euros, te arruina la boda

Fernando Eiras ha abierto su Extra Actualidad con una pregunta: ¿a cuántas bodas habéis ido ya esta primavera? Lo ha hecho antes de dar paso a un anuncio publicado en Wallapop : "2000 euros. Me opongo a tu casamiento. No te cases a la fuerza. Seré el que se oponga a tu boda. Sólo tienes que decirme fecha y horario y me presento como el gran amor de tu vida en plena ceremonia. Por cada puñetazo recibido son 50 euros más. También está el full service: salimos corriendo como en una película y nos vamos en tu coche”.

2000 euros, dice… Después de lo que me ha costado la boda encima me voy a gastar 2000 más para no casarme.

También ha llamado la atención del colaborador de 'Por fin no es lunes' este titular: “Un conductor de autobús se mete una raya al volante volviendo de Salou”. Cuando le paró la policía foral de Navarra el chófer dio positivo en anfetamina, metanfetamina y cannabis.

A ver, hay que tener muchísimo cuidado con esto y, sobre todo, aprender de estas sabias palabras sobre los estimulantes que Pedro Almodóvar soltó hace poco en una entrevista de 'El Intermedio': "Yo empecé con el café, luego con la cocaína y acabé con la morcilla de Burgos”. "Se nota", ha dicho Eiras.

Otra noticia ha sido la de una pareja que “a pocos días de cumplir 100 años los dos, celebran 79 de matrimonio y revelan que el secreto está en evitar discutir”. ¿79 años casados y dicen que el secreto está en evitar discutir? Pues eso es que no hablan entre ellos desde hace 75… Si no, tú me dirás…

No han faltado las recomendaciones literarias en la visita de Eiras al estudio de 'Por fin no es lunes'. Concretamente, dos libros (reales ambs, aclaramos): 'Cómo cagar en el monte' y 'El libro gordo del retrete'.

¡Buena lectura!