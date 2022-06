Fernando Eiras, de retrasos y embarazos, que a veces no son lo mismo.

El aperitivo de esta semana es vegano. Se trata de un producto nuevo para empanar (o empanizar, como como dicen allá): Empanizador vegano. Úsalo en PESCADO, POLLO Y CARNES. El publicista lo usó para empanar su cerebro, y mira el resultado… EMPANAO.

La primera noticia de esta Extra Actualidad nos lleva a nuestra juventud, a la educación. Lo hemos podido leer en el Diario de avisos: “El 92,15% de alumnos supera los exámenes de la EBAU en junio”.

Enhorabuena al 92’15 de los estudiantes tinerfeños, y ánimo para el otro 7’85% de estudiantes que no lo han logrado. Y hablando de exámenes, esta semana se ha viralizado uno. Se trata de un examen infantil, pero ya se ve que no va camino de aprobar la EBAU. En la prueba dice: ESCRIBE LOS CONTRARIOS DE ESTOS TÉRMINOS. Y los términos son FRÍO, ALTO, BONITO y DÍA… Sencillo, aunque no para todos. Las respuestas fueron: “Frío/CALOR. Alto/BAJO. Bonito/FEO. Día… CARREFOUR”. En realidad, lo que escribió fue CARREFUL, pero ese me parece el menor de sus problemas…

Siguiente tema. Titular de Las Provincias: “China cree haber captado señales de una civilización extraterrestre”. El ministerio de Ciencia chino informa de que el equipo del astrónomo Zhang Tonjie habría sido capaz de detectar señales de al menos una civilización extraterrestre. Pero os voy a decir una cosa: los chinos no tienen ni zorra idea de extraterrestres… La que sabe de contactos extraterrestres es la tiktoker Mafe Walker. Mafe Walker es una colombiana residente en México que ha saltado a las redes porque, en varios vídeos, afirma hablar extraterrestre y ser un canal de conexión con ellos.

Tercer titular, esta vez de Expansión México: ““Un año sin Yahoo Respuestas”. Hace un año cerró este portal de preguntas y respuestas que aún vive en mi recuerdo como si siguiera activo. Para quien no lo haya conocido, Yahoo Respuestas era un portal donde la gente podía plantear sus dudas y, como sentido homenaje, vamos a recordar dos de las dudas favoritas de Eiras.

Esta… “¿Alguien sabe dónde puedo conseguir una gorra de esas que lleva la visera para atrás? Gracias”. Ya han pasado de moda. Pero puedes comprarte una con visera hacia adelante, la cortas y se la pegas atrás.

La segunda duda: “¿Por qué algunos interruptores de luz dicen “Encendido/ Apagado”, si cuando está la luz encendida ya se sabe, y cuando está apagada no se puede leer…?”. Estuvo Iker Jiménez a punto de hacer un programa monográfico al respecto, pero luego pensó “Mejor me espero a que me bajen los gintonics y luego ya veo…”.

Último titular, uno local, que para eso estamos en Tenerife. Lo leemos de La opinión de Tenerife: “La maternidad retrocede en Canarias a niveles por debajo de la media nacional”.

Canarias ha registrado 4.475 nacimientos menos que defunciones, y lo que me llama la atención es que hay tan pocos embarazos que la gente se está olvidando de cómo iba eso. ¿Qué por qué digo esto? Porque recientemente se han publicado las búsquedas más realizadas en Google en España, y una era esta: “¿Ocho semanas de embarazo cuantos meses son?” Si preguntas es porque a lo mejor tienes más de un retraso, no solo el del embarazo.

Y entre los productos: “20 euros. Vendo PLISTAICHEN 2 en perfecto estado” y “20 euros. Relón Bitange”