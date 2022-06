Fernando Eiras: "El regalo ideal para Piqué incluye gorro con los colores del Barça"

Lo primero, un aperitivo, 3 carteles, a cada cual mejor… O peor. Son carteles de comunidad, claro, y los 3 están pegados en el interior del ascensor. Total, imagínate que vas a alquilar o comprar un piso en esa comunidad, te metes en ese ascensor, le vas a dar al botón, y en el primer cartel lees lo siguiente… “Prohibido fumar en el ascensor. Tirar colillas en el hall. Dibujar por las paredes y emitir ruidos sexuales muy fuertes (en la medida de lo posible)”. Si no es posible, pues nada, a gritar como posesos…

Pero es que junto a este cartel hay otro en el que, en un cuerpo de letra más grande, se lee… “Prohibido vender drogas”. Y ahí ya dices “¿Pero dónde me voy a meter?”…

Pero aún hay más, el cartel definitivo. Atentos… “Próximo perro que cague en el pasillo, le hacemos cagar para adentro”. O sea, que como poco, son dos perros…

Tras el aperitivo, la ExtraActualidad. Y la abrimos con lo que anda en boca de todos… Titular de 20 minutos: “La modelo brasileña Suzy Cortez sostiene que Gerard Piqué le enviaba mensajes comprometidos”. Además de la misteriosa azafata de eventos rubia de 22 años, detonante de la ruptura con Shakira, a Piqué ahora le salen infidelidades por todos lados: que si esta brasileña, que si otra llamada Miss BumBum, un no parar… Claro, con tanto trajín, creo que a Piqué le ha podido pasar lo que a un tipo a quien su mujer le pidió el divorcio y cuyo juicio viene transcritos en el libro americano DESORDEN EN LA SALA. ¿Y por qué digo que a Piqué le pudo pasar lo mismo que a este señor? Por interrogatorios como este a su esposa:

Abogado: ¿Qué fue lo primero que su marido le dijo aquella mañana?

Esposa: Dijo, '¿Dónde estoy, Betty...?'

Abogado: ¿Y por qué se enfadó usted tantísimo?

Y responde la esposa… “Mi nombre es Celia.” Pues Piqué, calienta que sales… Y pasamos ahora a hablar de salud: Titular de Onda Cero: “Los perros detectan mejor los casos de Covid-19 que los test de antígenos y PCR”. Al menos, eso es lo que afirman unos investigadores franceses. Pero, sobre todo, los perros detectan mejor el Covid que el protagonista del siguiente chat de Whatsapp. Me lo manda un oyente llamado Juanma vallejo y en la captura se ve que una chica le manda a un chico la foto de un test de antígenos con las dos rayas rojas a tope de rojas.

Y le dice el chico… “¿por qué me mandas eso”?

Y responde ella… “Porque estuvimos juntos ayer”

Y replica él… “¿Y? me hice la vasectomía el año pasado. No puede ser mío”.

Se confunde. Lo que se hizo fue una LOBOTOMÍA.

Y llega el momento del repaso semanal de los objetos de segunda mano. El primero no es un objeto, ni siquiera es de segunda mano. Es una persona en paro que se ofrece para un trabajo. Un trabajo ideal para que no te tiren ni basura ni cadáveres. "0 euros. Trabajos. Ola, busca trabajos de BEJILANTES de obras. Me dedico a BEJILAR casas, chalets, pisos, ECT”. Pues ya que eres BEJILANTE, mientras que te pasas las horas muertas BEJILANDO, hazte un autodefinido o algo…

Y ahora un anuncio que, como todos los que me gustan de verdad, encierra una gran historia. En la foto se ve un patinete de gasolina, pero como hecho artesano… “15 euros. Patinete de gasolina. Lo vendo porque se lo hice a mi esposa y no le hizo mucha gracia… Y porque me dejó por otro”. Es un patinete al que podríamos llamar MODELO SHAKIRA…

Y, por último, el objeto más raro que me he encontrado en mi vida. En la foto se ve lo que pone que es. Va… “15 euros. Hucha pene”. Es raro, ¿verdad? Pues no os es el texto entero, ya veréis como gana con la siguiente explicación. “15 euros. Hucha pene. Incluye gorro”. Y el gorro tiene los colores del Barça. El regalo ideal para Piqué…