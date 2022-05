El aperitivo empieza con un código QR. ¿Y qué se hace con los códigos QR? Se ESCANEAN. Bueno, igual no todos se ESCANEAN. Hay algunos, como el de una foto que se ha hecho viral, con los que hay que hacer otra cosa. Es el código QR de un restaurante junto al que se lee un mensaje que dice: “Nuestra carta digital: ESCAÑEAME”.

Y aquí, el chiste de la discordia: ¿ESCAÑÉAME…? Será que estaban… de ESCOÑA…

Sí, sí. Este es el nivel de hoy. A partir de ahora la cosa solo puede… empeorar…

La primera noticia, una literaria de madridesnoticia.es: “La Feria del Libro de Madrid se convierte en la más grande del siglo”.

Ayer comenzó la octogésima primera edición de la feria del libro en El Retiro, y los visitantes tendrán la posibilidad de pasear entre 378 casetas y más de 400 expositores.

Y para quien no pueda acercarse a la feria del libro, siempre están las ofertas de segunda mano, como la de este anuncio. En la foto se ve la portada de un libro en inglés: ‘Fifty Shades Of Grey’, es decir, la versión original de ’50 sombras de Grey’. Pero quien lo vende no debe saber mucho de inglés. Atentos al texto de venta de ’Fifty Shades Of Grey’: “5 euros. Libro guarro en inglés”.

Claro, como no tiene fotos, no lo entiende… De todos modos, este chico es honesto: no va por ahí diciendo que lo ha leído y luego es postureo. Porque hay mucha gente que dice que lee y luego no. Por ejemplo, atención a la respuesta de una modelo argentina llamada Karina Jelinek a quién le preguntaron ¿Qué le sugiere usted el escritor, también argentino, ADOLFO BIOY CASARES? Y en su respuesta no mintió: “¿Esos quienes son? ¿Futbolistas? Bueno no: escritor. Digo... escritores. ¡Ah, sí, ahora caigo! Me quedaría con el del medio, que a los otros dos no los conozco.”

Se quedaría con BIOY, porque a ADOLFO y a CASARES no les ha leído. Y de literatura pasamos a hablar de lenguaje. La noticia es de as.com: “Javier Gurruchaga, sobre el lenguaje inclusivo: “Tenemos poco tiempo, la vida se acaba”.

Gurruchaga se mostró en contra del lenguaje inclusivo porque llevaría mucho tiempo cambiar a 500 millones de hablantes del español y, eso, que “tenemos poco tiempo, la vida se acaba”. Yo qué sé… Sobre el lenguaje inclusivo, ya sabéis qué pienso, que antes de INCLUIR, hay que aprender a hablar. O sea, que a lo mejor no hace falta ser inclusivo con adverbios, o formas verbales.

Y ahora, una noticia de economía de bussines insider: “La fortuna de los milmillonarios creció más en 2 años de pandemia que en los últimos 30 años, denuncia Oxfam”.

Cada 30 horas la pandemia genera un nuevo milmillonario, mientras que un millón de personas podrían caer en la pobreza extrema en 2022. Pero igual no estamos tan mal porque, como ha dicho en Davos el ministro vietnamita de exteriores, Phạm Bình Minh: “No estamos sin logros. Hemos logrado repartir la pobreza equitativamente.”

He de decir que han sido muy pero que muy profesionales. No se le puede echar más morro. Bueno, sí, el que le echó el presidente norteamericano Ronald Reagan allá por la década de los 80 cuando dijo: “No estoy preocupado por el déficit. Es lo suficientemente grande para cuidarse solo”

Se estuviera o no de acuerdo con sus políticas ultraconservadoras, Ronald Reagan tenía chispa. Vuelvo a recomendar sus vídeos de Youtube subtitulados de él contando chistes de rusos… De nada.

Y ya que estamos con economía, hablamos de consumo. El titular es de ABC: “El algodón que engaña: etiquetas que pueden confundir al comprar 'moda sostenible”.

Moda sostenible, dice. Y no sólo con la moda sostenible: hay etiquetas que engañan con cualquier tipo de producto, o que no son claras. Traigo un ejemplo: se trata de un estándar por ley presente en el etiquetado e instrucciones de algunos estados de EE.UU.

“Si no puede entender, o NO PUEDE LEER, todas las instrucciones, precauciones y advertencias, no use este producto”.

Eso le pasó a Yurena con un bote de laca… A Leticia Sabater con la cirugía estética… A Toni Cantó cuando se abrió una cuenta en Tweet… Incluso a Fernando Alonso con su fórmula 1 o a Rafael Amargo con...

Pasamos a otra etiqueta que puede confundir, la que puede leerse en algunos microondas de… Pues de dónde va a ser, también de los EE.UU: “Advertencia: No use el microondas para secar mascotas”.

Y en el repaso de los artículos de segunda mano de la red, y aprovechando que acaba de inaugurarse la feria del libro, traigo un lote de ellos. En la foto se ven algunos con títulos como: ‘La operación Walkyria’, ‘La División Azul’, ‘El desembarco de Normandía’, ‘La batalla de las Ardenas’…

¿De qué género diríais que estamos hablando? De libros de GUERRAS, ¿no? Pues a lo mejor no: “2 euros. Libros de GUARRAS.”

Y un nuevo chiste, rompiendo la comedia por completo: "En el amor y en la guarra".

Y hasta aquí la ExtraActualidad. ¡La semana que viene más!