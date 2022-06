Fernando Eiras: "Para mí que los pedos se tiran y no se pegan"

Abrimos esta ExtraActualidad rociera, como siempre, con un aperitivo. Ya se vislumbran las vacaciones, aunque para muchos, empiezan los exámenes de fin de curso, de acceso a la universidad… Por eso las redes se llenan estos días de respuestas de exámenes curiosas. Una maestra de educación infantil llamada Cristina ha colgado en Twitter la foto de la respuesta de una niña pequeña a la cuestión: “inventa nombres para una estrella”. Qué bonito, ¿verdad? Y ¿qué nombre para una estrella se ha inventado esta niña pequeña? “Estrella de Galicia”. ¿Pero qué es lo que ha estudiado esta chica? Hay que tener cuidado con las cosas que ven y escuchan lo críos en casa, que imagínate que le preguntan escribe algún electrodoméstico y responde: “Satisfyer”.

Y vamos con la primera noticia que tiene mucho que ver con la llegada del verano y de los calores…El primer titular es de DIARIO SUR: “Vecinos de Campillos piden soluciones para eliminar los «malos olores» en la localidad”. Lo vecinos del municipio malagueño andan locos con una peste repentina y el Ayuntamiento ya se ha comprometido a realizar un estudio para determinar la causa y hacer algo. Y de paso, que hagan algo también con lo que ocurre con el mal olor en la comunidad de vecinos de una tal Violet, que colgó en Twitter una foto de un cartel que apareció en su ascensor. “Queridos vecinos. Por favor os lo pido: no pegarse peos en el ascensor. Esta mañana me he comido uno enterico”. Para Fernando los pedos SE TIRAN y no SE PEGAN …

Y cambiamos de tema: Mundo animal. Titular de FARO DE VIGO: “Álex, el loro del barrio vigués de O Calvario al que le dices "Depor" y te responde "¡Celta!"”. Se trata de un loro hincha del Celta que es la mascota del dueño de una tienda de animales a la que acuden todos los celtiñas en romería para regodearse. Claro, todo el día escuchando a su dueño gritarlo en los partidos, pues se le ha quedado grabado.

Y le toca ahora a algo de lo que hace mucho que no era noticia: Miss España… Titular de LAS NOTICIAS DE CUENCA: “La candidata de Cuenca se proclama Miss España”. No nos hemos enterado, pero acaba de celebrarse el certamen de Miss España, que ha coronado a Ana Karla Ramírez, de 25 años, quien representará a España en julio en Polonia. Y recordamos aquellos tiempos en los que se retrasmitían los certámenes de belleza y se escuchaban cosas como la que soltó Marilú Bonchini, una Miss argentina que, a la pregunta “¿A qué lugar te gustaría viajar y por qué?”, respondió "A Roma, porque es la tierra donde nació Nuestro Señor Jesucristo..." ¡A Roma… En Roma… Cuando todo el mundo sabe que Nuestro Señor Jesucristo nació en Bilbao. En fin…

Y pasamos ahora a hablar de música… Titular de ROTA AL DÍA.COM: “Cinco raperos, en la clausura del taller literario de hip hop y rap”. La clausura tuvo lugar el pasado jueves en Rota y en el concierto actuaron los raperos Exgot 550, Dreko, Shekka 406, Chevit y Tasho-X Y claro, con este tipo de nombres hay que hilar tan fino que es normal que los chavales raperos que están empezando no sepan qué nombre de guerra ponerse y se atasquen. Como este chico que, desesperado, consultó en las redes: ¿Algún nombre de rapero? Me llamo Sebastián. Y le responde otro: "Sebastián el rapero"

Y que se le haya pasado por alto este nombre a Shekka 406…Y ha llegado el momento del repaso semanal de los objetos de segunda mano. Hoy sólo hay uno, pero ya veréis que vale mucho. No de dinero. De lo otro. Sea lo que sea lo otro. Pero antes, una introducción al objeto:

Durante el romanticismo científico del siglo XIX, en Europa se puso de moda observar peces en recipientes acondicionados para ellos. Así, en 1869, la publicación de Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne despertó el interés por la fauna acuática y repercutió en el surgimiento del acuario. Un siglo y medio después de esta fiebre por los acuarios, un hombre publica en Wallapop un anuncio con la foto de un acuario y el siguiente texto: “80 euros. jaula de pescado”.

Aquí acaba… ¡La Extra Actualidad…! La semana que viene, más.