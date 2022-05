Fernando Eiras: "Apostaría a que Anabel Pantoja quería decir branquia, pero como creo que no sabe lo que es una branquia, mejor no apuesto"

Como ya es costumbre, el aperitivo de Eiras antes de su sección. Se trata de una foto que subió a sus redes una usuaria de twitter llamada Sonia Pastor. En la foto se ve un camión de COMBUSTIBLE, pero lo interesante es el rótulo pintado en la cisterna de ese camión de COMBUSTIBLE. Debió pintarlo alguien disléxico porque en esa cisterna de COM-BUS-TI-BLE se lee, perfectamente mal, lo siguiente: “Peligro COMTIBUSBLE”.

La primera noticia viene del medio digital vertele.com: “'Supervivientes 2022' sometió a sus concursantes al test de cultura general y eligió a su segundo expulsado”.

El expulsado da igual. Lo que interesa es el test de cultura general. Ya sabéis como va: Lara Álvarez realiza una pregunta y los concursantes escriben la respuesta en una pizarra. Pues bien, a la pregunta “¿Por qué órgano respiran los peces?”, la respuesta de Anabel Pantoja fue “Tráquea”. Apostaría a que quería decir branquia, pero como creo que no sabe lo que es una branquia, mejor no apuesto.

No parece Anabel Pantoja la cosa más cultivada del mundo, pero tampoco creo que sea como para redactar este titular que pudimos leer hace poco en El correo de Andalucía: “Anabel Pantoja o cómo una inculta ridícula se puede convertir en influencer”.

Y viene firmado por un tal Nirek Sabal (un seudónimo), al que creo que se le ha ido un poco la mano con el titular. Así que, estoy convencido de que Anabel Pantoja diría de él lo mismo que, hace dos galas, dijo de otro concursante: “Es un gilipollas con todas las letras, de la JOTA a la ESE”. Porque, si no, sería GUILIPOLLAS…

Cambiamos de tema: turismo. Noticia de libremercado.com: “El Wall Street Journal elogia a Madrid frente a Barcelona: "Está ganándose a los turistas"”.

Se refiere a la pelea por atraer al turismo de lujo, que parece estar ganando Madrid (Hotelazos, museos, restaurantes…)

Y es verdad que parece haber más gente descubriendo Madrid, como un tuitero llamado Manuel que el otro día colgó una foto del edificio de Callao, en la Gran Vía, el del anuncio luminoso de Schweppes, ¿Os suena? ¿Lo conocéis? ¿Aunque sea de vista? Pues eso, una foto de este edificio y el siguiente texto: “Chicos, hoy de visita por Madrid he visto este edificio superbonito y me apetece compartirlo. No entiendo cómo estos rincones de Madrid pasan desapercibidos”.

Y vamos ya con el repaso de los artículos de segunda mano de la red. En el primero se ve el interior de un coche amplio. ¿Una minibús? ¿Una furgoneta? ¿Un MONOVOLUMEN? No. Se trata de… BOLOBOLUMEN”

Y vamos con otro. Primero, os voy a decir lo que es: es una taza de wáter de minusválido con apoyabrazos. Segundo, ¿cómo creéis que se puede escribir esto mal? O sea, ¿cuánto de mal pensáis que puede escribirse “Taza de wáter de minusválido con apoyabrazos”? “70 tasa de váter menos válido con polla brazo”

Desde luego, muy válido no tiene que ser eso puesto en el brazo…