Fernando Eiras: "Hay que ir con mucho cuidado si uno no sabe dónde va; podría no llegar.” es una cita válida sobre la socialdemocracia europea

Abrimos esta ExtraActualidad con un poco de amor. ¿Habéis tenido alguna vez una cita a ciegas? Por si acaso no, Fernando ha traido un pantallazo de una conversación de WhatsApp en el que se está fraguando una cita a ciegas. Y pregunta el chico…

Chico: ¿Quedamos entonces?

Chica: Sí, claro, ¿a las 3 te va bien?

Chico: Perfecto, pero… ¿cómo te reconoceré?

Y responde ella…“Iré disfrazada de Tortuga Ninja”. A ver, tampoco hay que exagerar… que con que te pongas un pañuelo rojo ya… Pero lo mejor es la respuesta de él. Porque a la indicación “Iré disfrazada de Tortuga Ninja”, responde el chico… “¿De cuál?”.

No vaya a ser que, en la Plaza mayor, me vaya a confundir de Tortuga Ninja…

Tras este aperitivo, vamos con la actualidad. Y lo principal estos días ya sabéis lo que es, las temperaturas que… Madre mía… Noticia de Diario Palentino: “España se derrite a 40 grados”.

Hemos vivido la peor ola de calor en junio en 20 años… Claro que esta ola también nos ha deja cosas buenas, como este momento vivido en Madrid Directo: una reportera está en un parque haciendo un directo comprobando cómo los madrileños combaten el calor a la sombra… y se encuentra a un tipo haciendo ejercicio, en concreto, haciendo el pino. La respuesta, del chico, en el podcast.

Hay personas a quienes el calor les sienta peor, como a Yola berrocal, que en otra ola de calor parecida declaró… “¡Qué calor, que soborno!”.

Y vamos con una noticia que va a afectarnos a todos… y mucho. Noticia de 13bits.com: “WhatsApp permitirá grupos de hasta 512 personas”. WhatsApp va a duplicar la capacidad máxima de los grupos, que actualmente es de 256 miembros. Pero, ojo, que leyendo esta noticia me he enterado de que los de Telegram pueden ser de 200.000 personas… Y esto me lleva a comentar el tuit más exitoso de la semana, el de una usuaria llamada andreuca que ha compartido el último WhatsApp de una persona cuando dejó el grupo de WhatsApp de la facultad de Teleco de la Universidad de Sevilla. Y dice así…

“Me salgo, que a mi hermana la ha preñado un jugador de fútbol de primera División y ya tenemos la vida resuelta. No renta acabar la carrera”. CUÑADO salió del grupo… Cambiamos de tercio: información local. Lo hemos podido leer en El Norte de Castilla: “Los pueblos de Palencia se afanan en gestionar los escombros de obras pequeñas”.

Se prohíbe tirar escombros en cualquier parte y para ello se están habilitando puntos limpios donde quienes estén de reformas puedan acudir a deshacerse de los escombros. Y ahora que hablamos de prohibir tirar escombros, ojalá nunca os veáis en la tesitura de tener que poner en una finca este cartel que me se ha encontrado Eiras en las redes: “Atención. Queda totalmente prohibido tirar basura… o cadáveres”.

No “Y” CADÁVERES: “O” CADÁVERES… O una cosa, o la otra…

Cambiamos de tema: cine y beisbol. Noticia de Variety: “Presentación en el festival de cine de Tribeca en Nueva York del documental sobre la vida de Yogi Berra”.

¿Y quién es Yogi Berra? Se preguntarán muchos… Pues

Lawrence Peter "Yogi" Berra fue un mítico jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York que se hizo famoso por declaraciones como ésta… “El béisbol es cuestión de cerebro en un 90 %; la otra mitad es esfuerzo físico”.

En su caso era justo al revés. Para que os hagáis cargo de la trascendencia de Yogi Berra en los Estados Unidos, para algunos es un zoquete muy gracioso, pero para otros, como Woody Allen, es todo un filósofo. Vamos con otra frase que demuestra ambas posibilidades. “Hay que ir con mucho cuidado si uno no sabe dónde va; podría no llegar.”.

Que es una cita válida tanto como reflexión sobre la socialdemocracia europea, que como nota al pie en el diario de un sonámbulo.

Y llega el momento del repaso semanal de los objetos de segunda mano. El primero es una camiseta… y un historión. Acompañadme en esta triste historia:

“20 euros. Space Jam Lola Bunny… Persona equivocada. Vendo esta mierda de camiseta que compré para alguien que era especial… y luego resultó ser una basura humana. La pongo por aquí en vez de romperla, quemarla o tirarla a tomar por saco por si le saco al menos lo que me costó. Si eres de Murcia te la doy en mano o la puedo mandar donde quieras con tal de que la quites de mi vista…

Un dato que os falta y que abunda en este drama humano: la camiseta está sin estrenar…

Pero si lo que queréis es una historia realmente triste, atentos a este otro anuncio…

“1 euro. Me ofrezco en alquiler. Soy una persona que no hace nada. ¿le cuesta entrar solo a una tienda? ¿Necesita a alguien para contemplar la belleza de las flores? Aparte de cosas fáciles no hago nada más”. Se da tanto asco... que él mismo se escupe en el café.

