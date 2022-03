Fernando Eiras: "Froilán va a acabar peor que la bakala que quería que esparcieran sus cenizas con el Megatrón"

Fernando Eiras ha llegado con su #ExtraActualidad a #PorFinNoEsLunes. Y, como siempre, ha llegado con un aperitivo para abrir la ExtraActualidad. Se trata de un pantallazo de una conversación de WhatsApp que se lo ha petado esta semana en las redes y que, dice Eiras, "define bastante bien la situación que estamos viviendo".

Son tres bocadillos, tres globos de diálogo entre un chico y una chica. Los dos primeros se produjeron, viene la fecha, cuando aún éramos felices: el 9 de septiembre de 2018. Y dice el chico: “¿Quieres ser mi novia?” Responde la chica: “Ja, cuando empiece la tercera guerra mundial”. El tercer globo de diálogo lo escribe este el día en que Putin pone en alerta a sus fuerzas nucleares y dice así: “Holiiiii…”

Tres años y cuatro meses con el chat ahí guardado esperando a que se declare la tercera guerra mundial y, ¡Pum! Ha sido ahora… No sabemos lo que le ha respondido la chica, pero se lo tiene que estar pensando más que la OTAN.

Ya metidos de lleno en la Extra Actualidad, Eiras ha comentado la última de su miembro favorito de la familia real: “Froilán, expulsado de una discoteca tras rociar a la gente con gas”. El nieto del emérito que, al parecer iba "muy contento", cogió los cañones de dióxido de carbono y se los enchufó a los asistentes desde una tarima. O sea, agarró la manguera del megatrón, el humo que a veces echan las discotecas y la enchufó a todo lo que da. "Como siga así, Froilán va a acabar pero que Arantxa Bustos", ha asegurado Eiras, y ha explicado que "Arantxa era una bakala madrileña habitual de la discoteca Fabrik que, además, participó en el reality ‘Gandía Shore’, que estaba tan mal de lo suyo que llegó a decir: “Cuando me muera quiero que mis cenizas se esparzan en el Fabrik en un megatrón”

Otro de los titulares de la semana es el que tiene como protagonista a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, ha asegurado que “El 102% de la población venezolana está vacunada". Han debido vacunar a muertos y todo… Si no, tú me dirás.

Nicolás Maduro con los porcentajes es casi peor que un jugador de beisbol norteamericano llamado Yogi Berra que declaró en una entrevista: "“El béisbol es un noventa por ciento mental. La otra mitad es física”. Obviamente, él era más de la parte física.

Yogi Berra, aquí no es muy conocido, pero en Estados Unidos fue un fenómeno debido a sus declaraciones. Decía su mujer, Carmen Berra, que un día le preguntó a su marido cómo quería ser enterrado y este le respondió: “¡Sorpréndeme!”. "Pues como no te entierren vivo...", ha propuesto Eiras.

También hemos recordado un momento del año 2015, en el certamen de belleza ‘Nuestra Belleza Latina’, cuando a la representante de México, Mariana Torres, le preguntaron ‘Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegiría usted en todo el mundo (hombre y mujer) para preservar y multiplicar la especie humana?’. Y respondió: “Si hubiese un Holocausto, no creo que lo haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés debido a la teoría de que venimos del chimpancé”.

En el repaso de los objetos de segunda mano. El primero parece un servilletero roto con una flor de forja decorativa. Parece, claro, porque luego, ya sabéis. Y el anuncio dice: "5 euros. No sé qué mierda es". Que levante la mano quien no se haya comprado algo en Aliexprés que no sabía lo que era. Pues esto igual…

Y vamos con otro. En la foto se ven las ruedas de un cochecito de bebé, el patín, compatible con muchas marcas: “15 euros. Patinete para Bugaboo, Camaleón y Bee. También sirve para Fox. Lo vendo porque mi mujer ha comprado el nuevo. Si te interesa el nuevo, espera unos meses que mi mujer me hará comprar otro".