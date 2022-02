Fernando Eiras: "Huele a Primavera... desde Navidad, porque este año invierno no ha habido"

Llega como cada semana la Extra Actualidad de Fernando Eiras a 'Por Fin No Es Lunes'. Empezando hoy por un cartel que una chica, que se hace llamar Yukito, ha encontrado en su ciudad, Valencia, en el cierre de una tienda, dentro del cual se ven unas macetas. Dice así: "Espero que las plantas que me robas te sirvan para las tumbas de tus muertos".

Esta semana han ocurrido muchas cosas, así que empecemos por el principio: San Valentín. Atentos a esta noticia del lunes sobre una pareja en la que ella tiene una enfermedad terminal. "Mi esposa moribunda me ha pedido tener sexo con su ex antes de morir". Un usuario de Reddit compartió esto y el debate ha sido tal que Reddit se ha visto obligado a retirar el comentario, pero ya era tarde porque ha dado la vuelta al mundo. Y atentos a la razón que le dio ella: que considera que su amante más satisfactorio y compatible físicamente fue su ex. Y claro, el hombre preguntaba “¿Qué hago? ¿Le niego un último deseo a mi esposa moribunda por mi propio ego o dejo que se zumbe a otro que ella siente que es mejor?"

Aprovechando que se disputó también la Superbowl, Fernando Eiras ha traido al programa la declaración de Matshona Dhliwayo: “La mejor manera de recordar el cumpleaños de tu futura esposa es casarte con ella el domingo de la Super Bowl”. Dhliwayo debió llevarse un pelotazo en algún momento y por eso no percibe la diferencia entre aniversario de boda y cumpleaños.

También ha habido sitio en la ExtraActualidad para el aniversario de Saber y Ganar. Ha sonado incluso el mítico rap del programa. Y también una concursante que aseguraba que la Ciudad Encantada de Cuenca está en... ¡Narnia! Y lo mejor. ¿De dónde era la concursante? Efectivamente, de Cuenca.