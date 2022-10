Fernando Eiras y el disfraz de monja que "da más miedo que cagar si echar el pestillo"

Llega a 'Por fin no es lunes la Extra Actualidad de Fernando Eiras que, antes de comenzar, ha querido recordar que esta noche, la del sábado al domingo, volvemos al horario de invierno: a las 3 serán las 2. "Aviso porque hay gente que se olvida, que no es buena con la hora, como, por ejemplo, Snooky, una de las participantes de aquel reality llamado 'Jersey Shore', que declaró 'No soy buena para la hora. Si te pregunto qué hora es y me dices ‘falta un cuarto para las tres’ no entenderé. ¿Por qué no me dices que son las 2 y media y ya está?' A ella le falta un cuarto. 15 minutitos más en la incubadora y habría quedado perfecta…

En los titulares de la Extra Actualidad, hemos leído en As.com: “Fútbol americano: España suma la segunda victoria internacional de su historia”. La semana pasada se jugó este encuentro en la localidad madrileña de Pinto y España se paseó ante Irlanda con un contundente 26-7. Y aunque el fútbol americano es desconocido en nuestro país, quiero desmentir esa leyenda de que los jugadores de fútbol americano no tienen cerebro, no es así. No hay más que escuchar las declaraciones del quaterback de los Philadelphia Eagles, Michael Vick, quien dijo: "Yo tengo dos armas: mis brazos, mis piernas… y mi cerebro" ¿Veis? Tiene cerebro. Lo que no sabe es contar.

Y no sólo los jugadores, que los entrenadores también se las traen… Por ejemplo, Bill Peterson, de los Seminolas de Florida, entrenaba a sus jugadores con este tipo de órdenes: “Chicos, poneos en fila por orden alfabético… de peso”

Y pasamos a hablar de tendencias amorosas: “El CUSHIONING o por qué engancha tener parejas ‘de reserva’”. Es decir, no abrir la puerta a quedar con alguien, pero tampoco dar carpetazo por si la relación actual falla… CUSHIONING, por cierto, es un término inglés que podríamos traducir como “Amortiguación”.

Y, por supuesto, en este día de recordar a tus muertos son muy importantes las esquelas… Y he descubierto una que se publicó en Estados Unidos hace 6 años que me encanta. Corrían los tiempos de las elecciones presidenciales a las que se postulaban Donald Trump y Hillary Clinton. Y justo se muere una señora de Cleveland llamada Mary Anne. Y la esquela que se publicó decía…

“Visto que las opciones de voto son entre Donald Trump y Hillary Clinton, Mary Anne ha elegido, mejor, pasar a entregarse al amor eterno del Señor”. Populismo de derechas, populismo de izquierdas, populismo de esquelas…

Vamos con otra, en este caso española y de hace más de una década. Aquí va: "Justiniano Álvarez Montero. 1920-2008. Hombre digno donde los haya. Nos dejó el 23 de febrero con la pena de no poder ejercitar el derecho democrático al voto el 9 de marzo… a JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO"

ZAPATERO en mayúsculas. Un socialista de toda la vida. Bueno, la vida...

Y vamos ya con un objeto de segunda mano que he encontrado en la red, muy útil para disfrazarse la próxima noche de Halloween. En la foto se ve una monja con una careta terrorífica y dice…

“24 euros. Disfraz Monja Halloween. Da más miedo que cagar sin echar el pestillo”.

Yo, de leerlo, me ha dado tanto miedo que me acabo de hacer caquita.