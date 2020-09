La Extra Actualidad: ¿Hacer publicidad sin gastarse un duro? Cambia el nombre a la wifi de tu casa

Fernando Eiras nos cuenta una buenísima idea para todas aquellas personas que quieran hacer publicidad sin gastarse un duro. ¿Cómo? Cambiándole el nombre a la wifi de tu casa y escribiendo el mensaje que quieres que lea la gente. Por ejemplo, esta semana en las redes ha saltado pantallazo de un móvil con las redes wifis disponibles, o sea: Movistar plus A9E8, Movistar plus FA08, Movistar D935... Pero también se ve una de alguien que le ha cambiado el nombre por este otro: Paco. 52. Soltero. 29 centímetros.

Los Brangelina habían enterrado el hacha de guerra por el bien de sus hijos, pero se han vuelto a enzarzar a causa de los términos de la custodia compartida. Y Eiras también nos habla del caso. "A mí lo que me siempre me ha llamado la atención de este divorcio es que ella siempre ha declarado que no se debió a terceras personas y eso es curioso, porque Brat Pitt ha tenido que ser un pieza..." asegura.

Y además nos hace un repaso de las páginas de venta de productos de segunda mano, donde ha descubierto cosas muy llamativas y sorprendentes.