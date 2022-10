Fernando Eiras: "Todos mis amigos me han abandonado"

Fernando Eiras llega un sábado más con su Extra Actualidad a Por fin no es lunes. Desde que han roto Tamara, Risto y Ortega Cano, nuestro colaborador está muy sensibilizado con los corazones solitarios, por eso ha querido recoger un anuncio que aparece en las marquesinas de los autobuses de Madrid y que dice "Todos mis amigos me han abandonado... Todos los que tenía se han echado novia y me han dejado tirado. No tengo a nadie con quien quedar y me aburro. Si estás solo, háblame y creamos un grupo que nunca nos echemos novia".

Tras esta petición de "ayuda", Fernando Eiras ha abierto su Extra Actualidad con una noticia de alimentación en la que advierte que han sido "retirados varios lotes de patatas por productos no declarados en el etiquetado". La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha alertado de la presencia de leche, soja y trigo en tres lotes de patatas fritas de una conocida marca y no es ninguna tontería si eres celíaco, intolerante a la lactosa o alérgico a la soja. Y hablando de etiquetas, un oyente le ha mandado a Fernando una foto de unos boquerones en vinagre cuya etiqueta no tiene desperdicio. “Boquerón vinagre. Ingredientes: magro de pollo, panceta de cerdo, sal, harina de maíz, almidón, comino, cilantro, azúcar, pimentón, E-224, F-301 y E-120… ”.

Evidentemente se trata de un error o un lapsus como el que cometió el presidente de EEUU durante un discurso en Colorado en el que afirmó que "su hijo mayor, fallecido por cáncer, murió en Irak". ¿En manos de quiénes estamos?. Aunque para lapsus el que cometió un invitado del programa "La tarde, aquí y ahora" de Juan y Medio en Canal Sur. El hombre acudió al programa a buscar pareja y recibió la llamada de una mujer llamada María. El invitado le dijo: "María como mi madre, mi exmujer y mi hija". Pero al cabo de un segundo, el invitado olvidó el nombre, preguntando a Juan Y Medio cómo se llamaba su pretendiente.

Y atentos a esta estafa extraterrestre que recoge un titular de El Diario de Cantabria: "Se hace pasar por astronauta y estafa a una mujer a la que pidió dinero para volver a la Tierra". El hombre, a través de Tinder, le hizo creer a su víctima, japonesa de 65 años, que era un astronauta ruso que se encontraba en la Estación Espacial y necesitaba dinero para "volver al planeta Tierra". Tras ganarse su confianza y prometer casarse con ella, la mujer accedió y le envió 30.000 euros.

Fernando Eiras también ha tenido tiempo de hablar de fútbol y de recoger varios anuncios de productos de segunda mano que ha encontrado en la red como el de una bicicleta BMX que ha colgado un vendedor con muy malas pulgas."130 euros. Bici BMX. La bici es nueva. . Que no me llamen a preguntarme las pulgadas porque no las sé, tampoco me importan y me la sudan. El que la quiera que me lo diga, Quedamos, me da el dinero y a tomar por saco. No tocarme mucho las pelotas que la quemo entera. Si no os gusta el precio me la chupáis y se la compráis a vuestra perra madre, asquerosos”.