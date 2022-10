Fernando Eiras y los anuncios en Internet: "Vendo coche marronero. De 0 a 100 en lo que le pises"

Fernando Eiras ha llegado, como cada sábado con su Extra Actualidad, a 'Por fin no es lunes'. Y, antes de empezar, ha querido hacer una denuncia culinaria. "Sanidad debería intervenir aquí", ha dicho, y ha avisado: "Amigos valencianos, si sois muy sensibles, apagad la radio".

El caso es que Eiras ha descubierto una salsa de soja llamada Kim Ve Wong, que suele adjuntar alguna receta porque, según afirman en el envase, es “deliciosa y sabrosa en casi todos los platos”. O sea, hay algunos en que no, pero, según ellos, no es el caso de la siguiente receta: "Paella. Instrucciones. Primero: marinar el pollo con la salsa de soja Kim Ve Wong".

Pero no acaban aquí las desgracias culinaria. Para la tortilla de patatas, ¿vosotros sois de con cebolla o sin cebolla? Porque aquí viene otra receta: "Tortilla de patatas. Instrucciones. En un bol grande batir los huevos y echarle salsa de soja Kim Ve Wong al gusto". Al gusto, dice… ¿Al gusto de quién, tíos?

Y tras esta declaración de guerra, Eiras ha abierto la ExtraActualidad con el protagonista de la semana: el desamor, y con el siguiente titular: “Tamara Falcó no se muerde la lengua: "Creo que mi madre filtró los vídeos"”. Si esto es cierto, significa que a Isabel Preysler no le gustaba mucho su futuro yerno. Pero también hay que entenderle a él porque, en su cabeza, pensaba lo mismo que en su día declaró el cantante de Guns’n’Roses, Axl Rose: “Es realmente difícil mantener una relación de pareja cuando tu pareja no te deja tener relaciones con otras personas.”

A ver, todo es cuestión de hablarlo… Pero, claro, eso es suponiendo que los dos miembros de la pareja sepan hablar, algo que en este caso no sé yo...

El caso es que a Tamara le va a tocar apuntarse a Tinder. Y, mucho ojo, porque en Tinder también te la pueden dar con queso, querida. Que hay gente que parece una cosa y luego es otra.

Atentos al mensaje de este chaval en Tinder: "Chico humilde, sincero, con ganas de conocer a una buena chica, vivir toda una vida con ella. Una chica respetuosa, sincera, de buen corazón. Viajar juntos y disfrutar. Una chica española que quiera conocerme. Si queréis ver mi pene, decídmelo"

Es todo un romántico… Al menos escribe bien el imperativo y no ha dicho 'decírmelo'.

Otra ruptura, pero menos traumática, pero igual de mediática, ha sido la de Risto Mejide y Laura Escanes: “El nuevo amigo de Laura Escanes que ahora es su gran apoyo”.

Según esta publicación, a la influencer le ha hecho tilín uno de los entrenadores del programa 'El desafío', de Antena 3. El caso es que, aunque no haya sido una ruptura tan traumática, nos pilló a todos por sorpresa, sobre todo al community manager de KFC quien, nada más conocerse la noticia, lanzaba la siguiente notificación en la APP: “Hoy salen las tiras de pollo a 9’99. No como Laura y Risto, que ya no salen.”

Ya no salen ni a 9’99 ni a nada… No les trae a cuenta.

Eiras ha cerrado su sección con un objeto de segunda mano que ha encontrado en la red: “2350 euros. Vendo coche marronero. De 0 a 100 en lo que le pises. Tírale sin miedo. 10 años de uso y no me ha parado la Guardia Civil desde que tenía 15. Se vende porque tengo 7 hijo y, como se lo deje a alguno, me viene con otros 7. Este coche folla solo…"

Tenía que decirlo. Pero bueno, para eso existe la tercera persona del singular del indicativo de soplar con el fuelle.