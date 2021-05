Jaume Sanllorente, sobre la situación en India: "El no poder costear los gastos médicos ha provocado que la gente se esté muriendo a las puertas del hospital"

La situación en India es más que "desgarradora". Así lo ha indicado esta misma semana el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pedido ayuda internacional. Y es que estamos hablando de más de 350.000 casos diarios en la India, una situación única, única en el mundo.

Jaume Sanllorente es fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Empezó salvando a 40 niños y ahora ayuda a más de 5.000 personas. La India le cambió la vida y él, evidentemente, tiene un lazo único con aquella parte del planeta.

Jaume ha tomado la decisión de estar en estos momentos en India, en ese punto en el que se está viviendo un auténtico terremoto desgarrador, una situación compleja, complicada y más después de haber pasado y haber sufrido el Covid. "Son 17 años viviendo aquí y yo me siento de aquí mucho más que de España, aunque sea español. Yo siempre pongo el ejemplo: si hay un incendio al bombero a nadie se le ocurriría decirle vuelve a tu casa, porque su sitio es precisamente estar en un incendio para apagarlo ¿no? Y así lo vivo yo, este es mi sitio y creo que aquí tengo que estar", explica.

Sanllorente nos cuenta cómo está la situación en India y cómo se vive desde dentro: "Aquí ya habíamos cantado victoria ante el Covid, estábamos todos, y me incluyo, diciendo 'hemos vencido al Covid', 'India es uno de los países que ha conseguido triunfar en esta lucha'.

"De repente nos ha pillado desprevenidos. En tres, cuatro días dio un vuelco espectacular. Añadido además a que estamos en plenas elecciones en dos estados, con concentraciones de miles de personas, festivales religiosos, con el agravante de esta nueva cepa de tres mutaciones que es muchísimo más agresiva que las otras o al menos el contagio es mucho más rápido", declara.

Un sistema sanitario al que no todos tienen acceso

Uno de los mayores problemas que hay es el sistema sanitario de allí. "Sería muy paralelo al sistema de Estados Unidos, la medicina a la que generalmente se va es la privada. La medicina pública oficialmente hay pero ni es tan gratuita, ni es tan universal", sostiene.

"Muchas personas no pueden costear este gasto. Lo cual es un agravante. Esto hace que, literalmente, estos días se esté muriendo mucha gente a las puertas del hospital en la calle, yo esto lo he visto con mis ojos. Es terrible por no poder financiarlo", comenta.

Bombay y Delhi, las zonas más castigadas

Él justamente se encuentra en Bombay, donde la situación no es mucho mejor que en otras zonas: "Esto está pasando, sobre todo, en Delhi y en Bombay. Lo cual es incluso preocupante, porque claro estas dos ciudades están confinadas y hace que mucha gente que pierde el trabajo, porque ganan de lo que tienen en ese día, estén empezando a emigrar en masa hacia las zonas rurales de las que son".

La vulnerabilidad de los niños

Jaume, a través de su ONG, lleva mucho tiempo trabajando con los niños. Esta situación agrava lo que viven esos niños que no cuentan ni con el soporte familiar, ni con la ayuda del estado, ni con ningún tipo de respaldo.

Relata cómo está siendo la situación para los más pequeños: "Está siendo terrible. Si ya normalmente tienen una indefensión absoluta y son muy vulnerables, ahora mismo lo son más y además con otro agravante de esta nueva cepa que está afectando a muchísimo niños. Tenemos niños en UVIS, es verdad que se recuperan, la recuperación es muy rápida, no hay ninguna muerte infantil que yo sepa, pero si son sintomáticos los niños con esta nueva cepa. Esto lógicamente es muy preocupante, imagínate sintomáticos, sin acceso a hospital, solos, en medio de la calle".