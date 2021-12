POR FIN NO ES LUNES

Imanol Arias: "Hacer teatro es lo mejor que le puede pasar a un hombre"

No sé si nuestro próximo invitado pensó alguna vez en cómo sería compartir escenario con su hijo. En cómo le recordará el público. En cuánto pesa un Lute o un Antonio Alcántara en el recuerdo colectivo... No sé si hoy echará la vista atrás y pensará en su León natal. En el País Vasco, su patria sentimental. Un secreto a voces: Es más del Athletic que los baretos que hay camino de San Mamés... No sé si piensa en las veces que se tuvo que poner el mono de trabajo -estudió para ello-, o piensa en cuando tuvo que dormir escondido en el Metro de Madrid -porque lo ha hecho-, y todo para lograr cumplir su sueño: vivir de la interpretación.