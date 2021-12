El repaseo: "Las cuarentenas son el turrón que vuelve por Navidad"

El repaseo es un arte. El de inmunizarse a pesar de la actualidad tan contagiosa y ruidosa que por decide liarse no lleva más razón, que rima con inflación. Andamos azambombados. Nos falta el bombo y los... "pero insisto en que son muchos los elementos y son muchos también muchos los instrumentos" ¿para afinar el qué? "Yo no hablaría de engaño; hablaría, en todo caso, de falta de voluntad". ¿En qué? "Lo que sí que hay es poco cuidado". En todas partes, pero, Teo, asume responsabilidades: "Me encargaré personalmente", que eso siempre suena mejor. "Caray". Caray, como los fondos europeos: diez mil millones aprobados.

"No podemos mezclar una cosa con la otra", "pido prudencia" ante todo, ya que las bases musicales de este puente las pone el Morricone de la Moncloa -"España afronta el futuro sobre bases muy sólidas"- entre el chunda chunda: "Ese es un objetivo compartido y yo creo que eso es lo que España necesita", y el "yo creo que vamos a centrarnos en lo importante", el estribillo, que cambia de ritmo: "En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar". Queda claro; seguimos yendo a la velocidad de la factura de la luz: "España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica". "Caray". Sí, Calviño: unos tan arriba, otros centrados en oposicionar a la baja, "en bajar la factura de la luz, en bajar el precio de la compra y en absolutamente nada más". Ay, las cuarentenas serán el turrón que vuelve por nada más...