El repaseo: "Adiós a la paguilla extra, hola, Coronafiestas"

El repaseo es un arte. El de oraculizar la actualidad mientras la realidad confabula para superar su torpeza y salen las cuentas: el presupuesto elevado a la triple de bueno, bonito y "barato". Y también tiene nube, "que no hay vuelta atrás", pero no te guardes la R, Aitor, porque si se trata de repartir, "hasta el rabo todo es toro". Cuota por deslenguado y por resumir que la cosa ha ido de dosis de refuerzo -adiós a la paguilla extra; hola, coronafiestas- "y que además vienen a dar respuesta a las necesidades del momento". Está claro porque hay ganas de juerga: "es que me parece que es lo normal y lo habitual", de no ver un pimiento, vaya -"les puedo asegurar que yo esta noche he dormido bastante poco"-, de pillársela bien "a ser posible antes de que empiecen las fiestas navideñas". ¿Cómo que antes de que empiecen, señora ministra? "Confiamos en que acepte y entre en razón". Desde luego, "necesitamos estabilidad, certidumbre..." y en este país la encontramos en Vigo.

¿Saben qué? Que ahora sí "que no hay vuelta atrás". "Que se lleven las tanquetas" que llega la Navidad: "¡en este momento damos por empezada la navidad en todo el planeta!".

¡Ceda el paso! No es trineo, es tanqueta. Los renos miopes: "les veo a duras penas, pero les veo". De reflejos Alemania no está mucho mejor: las UCI en el desborde y aquí "seguramente habrá que tomar algunas restricciones".