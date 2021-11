El repaseo: "Pasa-porte, recoge cotizaciones y somos borrillas de suspenso para arriba"

El repaseo es un arte. El de tener cien cañones por pauta y viento en cortes a toda vela mientras la actualidad riela que riela. Austria a un lado, al otro Europa y allí, a su frente... "es que, sinceramente, parece que el señor Sánchez vive en una realidad paralela". La realidad paralela que estos días no había por donde remarla: "si ley de amnistía sí, si ley de amnistía no, a ver si te hago la trampa, Unidas Podemos, y te cuelo esta enmienda... ¿pero en qué están pensando?" -se cuestiona Almeida-. Calderilla por uno solo que piense: "Es un euro al mes" -dice Pedro Sánchez-. ¿Solo uno? ¿Eso cómo es? "Pues a medio gas, ¿no?", como resultó lo de Juana Rivas: "Este indulto parcial llega tarde" -manifiesta Irene Montero- y toda la parafernalia semanal se resume en que "ahora mismo las negociaciones están encalladas". ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? "Porque, créanme, que estamos trabajando con intensidad" -Ah, será esto- "y el problema está en la temporalidad" -sostiene Yolanda Díaz- "y ahí estamos con espíritu, como siempre, de acuerdo, ¿no?", para lo de la reforma laboral y para lo que surja que casi ya es Navidad.

Sábado gélido. Vamos en trineo. Los hercios relindan... El chorro polar no achanta mientras no nos confinen: "Hay que salir a la calle a decir 'hasta aquí hemos llegado'" -defiende Pablo Casado-. Pues acera y calzadas van con calefacción radiante esta semana. "No nos vamos a sentar" -manifiesta Edmundo Val- Ni Edmundo, ni el sector del mental en Cádiz, ni los peluqueros, ni los loteros, que no estamos a lo que están. "El gobierno de España en lo que está es en gobernar" -dice Pedro Sánchez- "y gobernar" -apunta Yolanda Díaz-.