Daniel Guzmán presenta su nueva película "Canallas" en el Festival de Málaga

Daniel Guzmán presenta su nueva película "Canallas", una comedia en la que cuenta la historia de Joaquín, un gran empresario que está relacionado con grandes fortunas. Protagonizada por Joaquín González, un actor no profesional amigo de la infancia de Guzmán que en este nuevo film ha decidido contar la historia de su amigo y su familia.

"El público no va a saber hasta el último minuto qué es verdad y qué es mentira", declara el director, que cuenta en Por fin no es lunes cómo ha sido rodar con un amigo de toda la vida. "Me la ha liado hasta el final. Igual que decía que vendía petróleo se creía que se sabía el texto. Hacía cien tomas para él y una para Luis (Tosar) y otra para mí", comentaba entre risas.

El Test

¿Escogerías 100.000 euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? Sobre eso va "El Test", la nueva película de Dani de la Orden, que se presenta este fin de semana en el Festival de Málaga. Paula y Héctor, un matrimonio con apuros económicos, recibirán es propuesta de su amigo rico, Toni. En Por fin no es lunes hablamos con Carlos Santos, protagonista de la película.

Camera Café, la película

Más de diez años después vuelve la máquina de café más famosa de la televisión, esta vez con su adaptación cinematográfica. Ernesto Sevilla presenta, fuera de competición, "Camera Café, la película". Arturo Valls, Ana Milán, Carolina Cerezuela, Joaquín Reyes o Carlos Chamarro y la mayoría de actores que en su día formaron parte de la serie vuelven a reunirse para enseñarnos, esta vez, la oficina entera.

Heridas

Una serie protagonizada por Adriana Ugarte y María León que aborda temas como el abandono infantil y que próximamente se podrá ver en ATRESplayer PREMIUM. En Por fin no es lunes hablamos, también, con Tito López Amado y Juanma Pachón, los directores de la serie. "Es una serie que habla del abandono y, sobre todo, de las familias y de cómo entendemos ese concepto", destaca Amado.