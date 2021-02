Alberto Manzano: "Los grandes poetas del rock lo son por el trabajo espiritual que han llevado a cabo en sus vidas"

¿Qué hubiera sido de la música de Leonard Cohen sin la influencia del judaísmo o del budismo?; ¿la obra de Bob Dylan sería la misma si no se hubiera acercado al cristianismo?; ¿y las canciones de George Harrison? ¿sonarían igual si no hubiera descubierto el hinduismo?; ¿habría abandonado Cat Stevens la música si no se hubiera convertido al islam?

Las grandes religiones de la humanidad han influido en la vida y en la obra de numerosos músicos a lo largo de la historia del rock. Algunos incluso han sido considerados sacerdotes, chamanes, profetas o místicos. Sus canciones han penetrado en el corazón de sus fans, cambiando profundamente sus vidas.

Alberto Manzano, periodista musical y autor del libro 'Aleluya. Mística y religiones en el rock' explica la relación entre las religiones y los grandes artistas que forman parte de estilo musical.

A partir de los años 60 nos encontramos con distintos músicos que muestran un interés por las religiones orientales. "En Estados Unidos nace la contracultura, el movimiento hippy, etc. Muchos de estos músicos, decepcionados por la Iglesia católica, miran hacia oriente y rescatan esas sabidurías", cuenta Manzano.

Aunque también influyen sus vivencias y sus crisis personales, no solo los cambios sociales. "El dolor es muy importante en la creación", asegura Alberto Mazano.

El periodista musical indica algunos de los motivos por los que la religión cobra importancia en la vida de estos artistas: "La religión es una técnica para darnos fuerzas y hacer el mundo un lugar más hospitalario. Es un movimiento para pasar de un mundo no limpio a uno limpio. Es una tabla de salvamento".

Grandes músicos como Bob Dylan, George Harrison, Cat Stevens se convirtieron a otras religiones y Manzano se ha querido centrar en ellos: "Yo siempre he visto que muchos de estos grandes poetas del rock lo son por el trabajo espiritual que han llevado a cabo en sus vidas personales y que se refleja en sus obras. He escogido estos cuatro pilares representativos de las grandes religiones de la sociedad".

Por ejemplo, en el caso de Cat Stevens llegó a apartarse de la música. “El islam no se lo permitía”, dice el periodista. Finalmente acabó volviendo.