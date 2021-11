El misterio de las grandes extinciones anteriores a los dinosaurios

Un domingo más, en Por fin no es lunes nos acercamos a la ciencia de la mano de nuestro divulgador científico, Mario Viciosa. Hoy nos explica cuáles han sido las grandes extinciones a lo largo de la historia. Sabemos que fue un meteorito el que tuvo que ver con la extinción de los dinosaurios. Eso pasó hace más de 65 millones de años. Pero no ha sido la única. Ha habido 5 grandes extinciones, incluso nos atrevemos a preguntar si no estaremos en camino de la sexta gran extinción.

Hace dos años, la Plataforma Intergubernamental Científica sobre Biodiversidad y Ecosistemas advirtió de que nos dirigimos hacia la sexta extinción masiva, la primera causada por el ser humano. Se ha visto que las grandes extinciones han coincidido con picos de CO2, que junto con el metano y el vapor de agua, es el gran gas implicado en el efecto invernadero. En 2019, un equipo del MIT demostró que si este gas entra muy rápido en los océanos, miles de especies entran en peligro.

Ninguna extinción es instantánea. Hay unas más rápidas que otras. De hecho, la que estamos viviendo hoy, entre los siglos XX y XXI es quizás la más acelerada. Sin embargo, la del ordovícico, fue lenta y silenciosa. Los animales se fueron asfixiando a lo largo de un millón de años. Aquella desaparición del oxígeno del agua parece que se debió a que los océanos se pararon. El agua dejó de circular y el oxígeno quedó en la superficie. Durante un tiempo permitió que las especies de la superficie vivieran, mientras que en océanos profundos, todo había muerto. Esa paralización de los océanos la estamos viendo ahora en el Atlántico.

Muchas de estas extinciones masivas eran un misterio. ¿Cómo se podía explicar que se quedasen sin oxígeno cuando asociamos la falta de oxígeno, por ejemplo, al vulcanismo y a enormes cantidades expulsadas de CO2? En el ordovícico no había una actividad volcánica tan pronunciada como en otros periodos. Pero, aunque muchas veces se le ha echado la culpa a los volcanes de la macroextinción del ordovícico, lo cierto es que por sí solos los volcanes no podían explicar la catástrofe. Bueno, pues ya vemos que el frío también ahoga. Pero con mecanismos distintos.

Además, Mario Viciosa nos resuelve la duda de la semana. ¿Cuántas especies de seres vivos hay en el mundo? ¿Y cuántas están en peligro de extinción? ¿Quieres saber la respuesta?