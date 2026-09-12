Antoni Solivellas y Miquel Rosselló, sobre el modelo turístico de Mallorca: "La desestacionalización empieza a ser una realidad"

Este sábado, el equipo de Onda Viajera se ha acercado hasta el corazón de la Serra de Tramuntana, el Santuario de Lluc, para descubrir a los oyentes los secretos de este paraje mallorquín que lleva siendo 15 años Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Serra de Tramuntana representa una de las caras más singulares de la isla, con una orografía que la hace única y un territorio marcado por las grandes posesiones y las viviendas tradicionales. Escorca, ubicado en el corazón de la Serra, es "el municipio más antiguo de Mallorca", apunta Antoni Solivellas, alcalde de Escorca y director del Consorci Serra de Tramuntana. "La orografía de esta zona hizo que la tipología de las casas, las grandes posesiones, nos haya llevado a que no haya un solo núcleo urbano, sino que todo es diseminado en diferentes núcleos".

Un destino sin temporada baja

Para el alcalde de Escorca, uno de los principales valores de la zona es que mantiene actividad turística durante todo el año. "Es un municipio en el que no tenemos temporada baja". La primavera y el otoño concentran visitantes interesados en la naturaleza, el senderismo, el ciclismo y otros deportes, mientras que el verano mantiene el tradicional volumen turístico. "Cuando pasamos la temporada, no dejamos de tener actividad durante todo el año".

La desestacionalización empieza a ser una realidad

Esta evolución forma parte también de la estrategia del Govern. Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern de les Illes Balears, considera que Baleares está pasando de un modelo basado en el volumen a otro centrado en la desestacionalización y en una gestión más eficiente. "Se ha pasado a una mejor gestión. O sea, de llegada en volumen a una gestión más inteligente del destino. La descentralización, la desestacionalización ya no es un objetivo que esté lejos de conseguir. Yo creo que empieza a ser una realidad".

Múltiples atractivos para los visitantes

Rosselló ha defendido una mayor diversificación de la oferta turística mediante productos vinculados a la cultura, el deporte, la gastronomía y la naturaleza. La Serra de Tramuntana es, en este sentido, uno de los grandes ejemplos, especialmente gracias al senderismo. "Es un producto que crece muchísimo en invierno y es otro ejemplo claro también de esa diversificación, esa efectividad de la diversificación del producto", ha explicado.

El director general de Turismo también ha destacado el plan estratégico de turismo gastronómico 2025-2035, con el que se pretende potenciar "el patrimonio culinario de la isla, las tradiciones" y la sensibilidad por el producto.

Miquel Rosselló en una imagen de archivo | .

Protección de la Serra de Tramuntana

Por su parte, Solivellas ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre quienes visitan la Serra y quienes viven en ella. "Nuestra apuesta siempre ha sido que somos un destino turístico. Esto lo tenemos muy claro. Queremos seguir siéndolo de primer orden, pero evidentemente hay que tener un equilibrio para que el visitante y el residente tengan (...) una experiencia positiva".

El alcalde también ha puesto el foco en la recuperación de las grandes fincas tradicionales. El abandono de las tareas agrícolas y de gestión del bosque supone, a su juicio, uno de los grandes retos del territorio. "El gran reto es conseguir recuperar estas fincas, recuperar sobre todo la labor que se hacía en estas fincas, que es cultivar el territorio, gestionar el bosque, etcétera".

Esta cuestión es especialmente importante para prevenir incendios: "Si no lo cuidamos es que está creciendo el bosque de una forma incontrolada y nos podemos encontrar con peligros de incendio como tenemos actualmente".

Escucha el programa completo