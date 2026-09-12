El presidente del Consell de Mallorca reivindica la verdadera esencia de la isla: "Es mucho más que sol y playa; es cultura, patrimonio y medio ambiente"

En el marco de la Diada de Mallorca, que se celebra este 12 de septiembre, el equipo de Onda Viajera se ha desplazado a Palma para conversar con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para descubrir el Palau Reial, sede de la institución, que cuenta con un importante valor histórico y cultural.

El actual edificio del Consell, explica Galmés, cuenta con un siglo de antigüedad. Fue construido siguiendo distintas corrientes arquitectónicas y es considerado como uno de los lugares más interesantes de la ciudad desde el punto de vista histórico y cultural. "Nosotros durante la legislatura hemos querido que los mallorquines puedan visitar este edificio. Para que sobre todo puedan conocer un poco más qué responsabilidades tenemos en nuestra institución", explica. Durante el pasado año, más de 8.000 personas visitaron el edificio y asegura que en el ejercicio actual se están "superando todas las previsiones".

La siguiente parada de este recorrido radiofónico es la historia de la institución, cuyos orígenes se sitúan hace 750 años, con la firma de la Carta de Privilegios y los derechos y deberes del pueblo mallorquín. "Y a partir de aquí empezó nuestra cultura, nuestra lengua y todas aquellas cosas que nos diferencian de la otra parte del mundo", explica Galmés.

Serra de Tramuntana: 15 años como Patrimonio de la Humanidad

También cobra gran importancia el papel de la Serra de Tramuntana, que este año celebra su 15 aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En este sentido, el presidente del Consell ha avanzado que están preparando "una nueva ley de gestión de la Serra de Tramuntana" porque, según defiende, "esto no va únicamente de proteger, sino de gestionar".

Según apunta, el objetivo principal es permitir que continúe la actividad económica en la zona y facilitar la gestión a los ayuntamientos y demás organismos que participan. Se trata de "dar la posibilidad a que la actividad económica pueda continuar y que los ayuntamientos puedan gestionar con facilidad y que la gente que se encarga de crear y de mantener las explotaciones agrícolas tengan facilidades".

Mallorca, mucho más que sol y playa

Galmés también ha puesto en valor el papel de las personas que contribuyen a conservar este espacio, desde los propietarios de las fincas hasta los ganaderos: "Todo el mundo que hace que conservemos esta parte tan importante de Mallorca, que es un referente a nivel mundial".

En este sentido, el presidente del Consell ha defendido que Mallorca debe darse a conocer más allá del turismo de sol y playa e insiste en la importancia de la desestacionalización del turismo. "Mallorca es mucho más que sol y playa. Mallorca es medio ambiente. Mallorca es cultura. Mallorca es patrimonio".