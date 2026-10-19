'Onda viajera' descubre la UNED Pontevedra y las nuevas oportunidades de formación

Este domingo 25 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas, Onda viajera se desplaza hasta el salón de actos de UNED Pontevedra para acercarnos la actualidad de una institución universitaria que combina formación, cultura y divulgación con una metodología flexible y accesible.

La UNED adapta sus grados a las nuevas demandas laborales

Uno de los asuntos centrales del programa será la actualización de los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Turismo para adaptarlos a las nuevas necesidades del mercado laboral en el curso 2026-2027. Una transformación que refleja la evolución de los perfiles profesionales y la importancia de mantener una oferta formativa conectada con la realidad económica y social.

Carles Lamelo conversará con Víctor González, director de UNED Pontevedra y del Campus Noroeste, sobre estos cambios y sobre las oportunidades que ofrece la universidad a quienes buscan iniciar o ampliar su formación con mayor flexibilidad.

Un campus abierto a la ciudad y a la provincia

La UNED es el mayor campus universitario de Europa y cuenta con una metodología que permite estudiar con autonomía, acompañamiento y recursos adaptados a diferentes circunstancias personales y profesionales.

Más allá de su actividad académica, UNED Pontevedra mantiene una relación estrecha con la ciudad y con el conjunto de la provincia. El centro cuenta con una biblioteca abierta al público, una radio propia y una programación cultural permanente, además de impulsar iniciativas como UNED Sénior, dirigida a personas mayores de 55 años.

UNED Pontevedra | UNED Pontevedra

También conoceremos la dimensión divulgativa de los cursos de verano, una propuesta que combina aprendizaje, participación y entretenimiento, y que tiene en UNED Pontevedra una de las principales sedes de esta actividad en España.

El centro gestiona además la plataforma física y virtual de merchandising oficial de la universidad y desarrolla proyectos propios de comunicación, como su emisora de radio.

'Onda viajera', en directo desde UNED Pontevedra

No te pierdas este domingo Onda viajera, con Carles Lamelo, de 12:00 a 14:00 horas desde el salón de actos de UNED Pontevedra. Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en nuestra web, en la aplicación y en el canal de YouTube de Onda Cero.

De la mano de UNED Pontevedra.