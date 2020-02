EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Sinceramente. Que los representantes de ERC, Junts per Cat o Bildu en el Congreso hagan una declaración diciendo que no tienen Rey entra dentro de la habitual actitud abyecta de quien reniega de un sistema democrático del que se aprovecha. Porque alegando libertad de expresión pueden hacer y decir lo que les de la gana mientras no cometan delito. Sin embargo, mucho más aborrecible es que sean ellos los socios que sostienen a Pedro Sánchez. Y que hoy el presidente del gobierno, haya guardado un silencio indecente sin salir en defensa del Jefe del Estado del país que pretende gobernar.