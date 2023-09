Elena Gijón: "Todos tendremos claro que para el PSOE de Sánchez no todo el mundo es igual ante la ley"

Miren. Esto no va de ideología. No va de derechas o de izquierdas. No va de progresistas o conservadores. Va de demócratas o de totalitarios. Si Puigdemont es indultado, si a él y a sus secuaces se les perdona la intentona golpista del 2017, la democracia española quedará herida para siempre. Dan igual las triquiñuelas linguïsticas o legales para encajar semejante dislate. Dan igual los colorines que le pongan al trampantojo.

Todos tendremos claro que para el PSOE de Pedro Sánchez no todo el mundo es igual ante la ley, que lo que dictaminen los tribunales estará supeditado a si le interesa al gobierno y que por tanto en nuestro país se han pulverizado los contrapesos entre poderes. El Estado de derecho debe ser preveservado por el poder judicial pero no solo por el poder judicial. La frase es del presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán.

ondacero.es