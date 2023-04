Elena Gijón: "El presidente ha vuelto a presumir de la enorme oferta de vivienda pública, pero de concretar nada"

Ni dónde, ni cuando, ni cómo. El presidente del gobierno ha vuelto a presumir de la enorme oferta de vivienda pública que va a llevar a cabo, la ministra de defensa nos ha explicado el procedimiento, pero de concretar nada. No sabemos dónde están los terrenos de defensa agraciados, ni cuánto van a tardar las promociones, ni nada de nada. De pronto, después de cinco años, el propio Sánchez recriminaba (debemos entender que SE recriminaba porque lleva 5 años gobernando) la enorme carencia de vivienda social que hay en España y que ahora, ahora él se propone arreglar. Porque a un mes de las autonómicas y municipales ha visto la luz y en sólo 10 días ha ido subiendo la oferta constructora y ya vamos por los 180.000 pisos. Si Felipe II levantara la cabeza le pediría consejo para acabar antes la obra de El Escorial. O no, porque desde 2018 el Gobierno ha hecho 17 anuncios sobre vivienda y no ha cumplido ni uno.