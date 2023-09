Elena Gijón: "La investidura ha sido un escaparate enorme para evidenciar que Sánchez no ha querido defender la amnistía a Puigdemont"

Como estaba previsto, Núñez Feijóo ha sido desestimado como presidente del gobierno en la primera votación de la sesión de investidura. Todo apunta a que también perderá el próximo viernes.

Pero el escaparate ha sido enorme. Para evidenciar que Sánchez no ha querido o no ha podido defender la amnistía a Puigdemont que le va a llevar a la Moncloa o para que Feijóo haya presentado un programa de gobierno con el que seducir a todos los grupos. Bueno a todos, menos a Bildu, al que desprecia. Y sin embargo, cambiar, cambiar, no va a cambiar nada.

Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno. Porque según los socialistas fue encumbrado por los afiliados y las bases que es a quienes se debe. Así que estamos ansiosos por saber cuando piensa preguntarles a ambos si comparten que gobierne gracias a amnistiar a un delincuente fugado como Puigemont.

Vídeo del análisis de Elena Gijón en 'Noticias mediodía'