Felipe González tacha de "asqueroso" el escándalo de prostitución del 'caso Koldo', pero cree que "no debe desviar la atención"

El escándalo de prostitución que ha sacado a la luz el informe de la UCO en el 'caso Koldo', con las conversaciones entre el propio Koldo y José Luis Ábalos, ha sido uno de los más comentados en el día a día en el Congreso de los Diputados, donde muchos integrantes de los partidos han mostrado su malestar por dichos audios.

Felipe González también ha mostrado su rechazo en 'Más de uno'. "Me parece asqueroso, repugnante", señala González, que no obstante cree que no puede "inundar la reflexión" general: "Pero claro, si eso inunda la reflexión sobre lo que pasa, estamos desviando la atención sobre gravísimos problemas que tiene el país".

"Esto se arregla con una sola palabra, es repugnante, ya lo era con Tito Berni. Lo haga quien lo haga, no tiene color político", sostiene González, que también recuerda "cómo pasaban por Paradores unos y otros", aunque asegura que no está dispuesto a "decir y tú más, y tú menos".

Así, el expresidente del Gobierno cree que es "realmente repulsivo" todo lo que se ha visto que rodea al 'caso Koldo'. "Ahora, que nos lo metan en la sopa una y otra vez, todos los días, nos lleva a los programas que se nutren de estas cosas, de traiciones, infidelidades... Y hacer personajes a algunas de las criaturas que no tenían vocación de serlo", comenta González en 'Más de uno'.

Por ello, Felipe González cree que "simplemente buscando un puesto, un piso, que le dieran de comer en la Administración". "No era un problema de partido, era de poder, pero el espectáculo ha sido repugnante", zanja González.