Así define Inés Arrimadas la ideología de Podemos

Inés Arrimadas ha definido la ideología de Podemos como una que machaca a impuestos a todos los que generan empleo en este país.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que espera que los Presupuestos tengan la menor ideología de Podemos posible. Al ser preguntada por cuál es la ideología de Podemos, Arrimadas ha asegurado que la ideología de Podemos es la de "machacar a impuestos a todos los que generan empleo en este país, a las familias, no reducir duplicidades y tomar medidas que ahuyentan la inversión y que son nefastas para el futuro de este país".

Arrimadas ha dicho que la ideología de Podemos "ya ha sido aplicada en otros lugares; no es un experimento". "El programa de Podemos ya lo sabemos y los Presupuestos no pueden tener unas expectativas de ingresos que sobrepasen lo que es razonable, no se puede gastar sin tener en cuenta cómo se genera empleo", argumenta.

