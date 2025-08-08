Tertulia: Netanyahu anuncia la aprobación de la ocupación de Gaza

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:
- El Gobierno de Israel ha anunciado que se aprueba formalmente la ocupación de Gaza, como medida para acabar con el conflicto en Oriente Próximo y según asegura Benjamin Netanyahu para acabar con el gobierno de Hamás.
- Trump y Putin buscan fecha para verse. El líder ruso opina que el encuentro se podría realizar en Emiratos Árabes, pero descarta verse ahora con Zelenski porque no se han dado las circunstancias.
- Hoy se cumple un año desde la última vez que Carles Puigdemont hizo su última aparición pública en el país, además de conseguir realizar su segunda fuga con éxito.
- Gobierno y PP se enredan con el veto en Jumilla a las celebraciones musulmanas en los polideportivos municipales. La alcaldesa niega tal veto por motivos religiosos y acusa a la oposición de tergiversarlo todo. La Conferencia Episcopal no lo ve así y se une a la Comunidad islámica criticando que la medida atenta contra la libertad de culto que recoge la constitución