El Criticón, con Nacho Ibernón

Lo propio y lo ajeno

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva quiere recomendar esta semana la lectura de un libro que le ha teletransportado. Se titula ‘Lo propio y lo ajeno’, lo escribe un señor que se llama Enrique Bueres, y lo publica la editorial ‘Renacimiento’. Es un producto muy cultureta, porque plantea tojuntas muchas de las cosas que nos apasionan lo máximo. Si es usted es cultureta y además es pobre no podrá acceder a ninguna vivienda como ya le han dicho Perrito Sanxe y Albert FakeJo, y además no podrá viajar ni comprar tickets para exposiciones, museos, ferias de arte. Bueno pues este libro le lleva de la mano a todo eso, le conduce por Lisboa, Madrid o New York, le sumerge aunque no sepa nadar en bibliotecas molonas, microcosmos editoriales, librerías oh wow. Pura vida cultural española behind the scenes. Con prólogo de David Trueba, epílogo de Pepe Colubi y presentación a la vuelta de la esquina: el próximo viernes 24 de enero en Fundación Telefónica de Madrid. Increible todo. Imprescindible si es usted escritor, lector, editor, crítico literario, librero o profesor de literatura.