El Criticón, con Nacho Ibernón

Obsesión por la actualidad

Los papeles de Bárcenas, ocho sílabas. Los informes de la UCO, ocho sílabas. ¿Casualidad? No lo creemos. Para escapar de la actualidad, El Criticón de La Cultureta intenta refugiarse en la cultura. Pero no lo consigue. Se asoma al nuevo proyecto de Koldo Serra, que es un creador audiovisual especial que le interesa cada vez más… pero le recuerda a Koldo. Y es que su nuevo proyecto se va a llamar ‘Perros muertos’. Perro, mal. Se encierro en casa, cojo un libro al azar. Necesita escapar de Ferraz. Mira, ‘Tiempo de silencio’, el clasicazo de de Luis Martín Santos. Santos, mal. Prende la tele, vamos a Netflix, viva Netflix, que cumple diez años en España. Su éxito nos hace mejores, más diversos, eleva el estándar de calidad de nuestro audiovisual, seguramente, nos hace globales y molones. Ya lo dijo el presidente. Y también el jefazo de la cosa en España, Diego Ávalos. Ábalos, noooooooo. Karaoke: Cuando viene la COVID, yo sé lo que hay que decir, soy tu líder Cuando Puige dice OK, tengo que burlar la ley, soy el líder Soy el líder WOOOOOOWWWW WOOOWWW Soy el líder El PSOE soy yo Soy el líder Las mordidas yo eso noooooo (…)