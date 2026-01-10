El Criticón, con Nacho Ibernón

La música y yo

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva mira por el retrovisor y le viene un regusto dulce y musical. Se relame acordándose de la cinta de hacernos unos meses ‘A Complete Unknown’ el biopic de James Mangold sobre Dylan protagonizado por Timothée Chalamet, y también rememorando la cinta ‘Deliver Me from Nowhere’, el biopic del Boss dirigida por Scott Cooper y protagonizada como saben por el chef Carmen AKA Jeremy Allen White. Ambas le satisficieron a su modo, estando ahí, aportando lo suyo, una mirada diferente, lateral y pequeña que nos permitió acercarnos desde otro sitio a estos dos genios gigantes. También le conmueve a nuestro crítico el docu de Leiva en Movistar Plus+. ‘Hasta que me quede sin voz’ es un producto audiovisual y sobre todo humano muy interesante, cercano y verdad, incluso hondo incluso durante buena parte del metraje. Muy pronto esperamos todos poder disfrutar de ‘Cuando nadie me ve’, sobre Sanz Alejandro. El primer miniteaser es un sketch muy divertido en el que Alejandro y Siri dialogan. A este crítico de prestigio le ha hecho gracia, la verdad. Pues muy bien. Luego está el concierto final de Sabina en la tele, ese ‘Hola y Adiós’ que ofreció La 1 de TVE el pasado viernes 2 de enero con gran éxito de audiencia. Sólo vimos vi el final porque no queremos ver cómo baja la persiana, nos pone triste que no gire más el maestro, que pase el tiempo amarillo de Fernán Gómez, que terminen las noches felices de Sabina, cuando Sabina era golfo, letrista, sensible, sinvergüenza. Hoy es provecto, cano y calmo. Luego está también la inminente película ‘Michael’, que crece alrededor de la figura de Michael Jackson en su simbiosis adolescente, nariguda y particular con Quincy Jones. Obra maestra, no la hemos visto. Dirige Antoine Fuqua y protagoniza el sobrino de Jacko, Jaafar Jackson. Etc etc etc. Escuchen la pieza.