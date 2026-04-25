El Criticón, con Nacho Ibernón

'La novia vendida' en el Real

Les saludamos desde la plaza de Ópera, en Madrid, que en estos días comienza a recibir de nuevo a todas esas personas culturetas y fanáticas que asisten a una nueva representación de ‘La novia vendida’, la ópera checa por excelencia que está de vuelta en el Teatro Real. Se trata de una producción muy especial, en la que una tonelada de muebles reciclados flotan sobre el escenario. Recuerden que esta gran ópera está en cartel hasta el 30 de abril, corran, se trata de un montaje que crece y se multiplica a partir de la música de Bedřich Smetana y que corre a cargo del francés Laurent Pelly. Dirección musical: Gustavo Gimeno Dirección de escena y vestuario, super original y super guay, reciclando muebles a lo loco: Laurent Pelly Coro y Orquesta: Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real