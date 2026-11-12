Francisco de la Torre: "El turismo es fundamental para la economía de Málaga"

Hay lugares que se visitan y otros que se viven. Málaga reúne historia, gastronomía, paisajes y tradición en una provincia llena de vida. Así lo afirma el alcalde, Francisco de la Torre, que conversa con Rafa Latorre en Más de uno, con motivo de un programa especial desde la localidad de la Costa del Sol, sobre algunos de los grandes asuntos que marcan el presente y el futuro de la ciudad: la conservación de su patrimonio, las conexiones ferroviarias, la movilidad metropolitana, la vivienda, el turismo y los retos de la provincia.

Una conversación que arranca con una visita a uno de los grandes símbolos malagueños: la Catedral.

La Catedral de Málaga, patrimonio que mira al futuro

La conversación comienza en la Catedral de Málaga y en las obras de su cubierta, una actuación que el alcalde considera esencial para proteger el edificio. De La Torre explica que la falta de tejado deja el monumento expuesto a las filtraciones de agua, que afectan a las bóvedas y provocan el deterioro de sus elementos ornamentales.

"Era muy lógico poner tejado para proteger un edificio que es el más importante históricamente de Málaga", señala el alcalde. Los trabajos tienen como horizonte el año 2028, coincidiendo con los cinco siglos de la colocación de la primera piedra.

El proyecto supera los 20 millones de euros y cuenta con la participación del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y aportaciones privadas, bajo el liderazgo del Cabildo de la Catedral.

La intervención también abre nuevas posibilidades para acercar este patrimonio a malagueños y visitantes. El director informativo del programa plantea la posibilidad de instalar un ascensor de cristal, similar al del Museo Reina Sofía de Madrid, para facilitar el acceso a la cubierta y contemplar desde allí la ciudad. Desde ese enclave, explica, se entiende también la historia urbana de Málaga, su relación con el puerto y su posición junto a la Alcazaba y Gibralfaro.

La segunda torre de la Catedral también aparece en la conversación. El alcalde reconoce que no existe una decisión sobre ese proyecto, aunque considera que "lo lógico es completarla". En cualquier caso, insiste en que la prioridad actual pasa por proteger el conjunto del monumento y garantizar su conservación.

El tren, una conexión esencial para Málaga y la Costa del Sol

La entrevista aborda después las dificultades en la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía y sus consecuencias para Málaga. El alcalde recuerda que el tren resulta fundamental para conectar la ciudad con la capital y favorecer la llegada de visitantes.

Sobre la posible recuperación de la línea, distingue entre la fecha prevista para la venta de billetes y la recuperación efectiva del servicio: Renfe situó esa posibilidad en el 13 de diciembre, aunque eso no garantiza por sí solo la normalización.

"Lo importante es el tren", afirma Latorre, que reclama seguridad y confianza para recuperar la normalidad. El alcalde calcula en unos 300 millones de euros el impacto económico de las interrupciones en Málaga capital y provincia, especialmente por sus efectos sobre el turismo nacional.

También recuerda que el aeropuerto, el coche y los cruceros ofrecen alternativas de llegada, pero subraya el papel del ferrocarril como transporte sostenible y conexión estratégica.

La movilidad ocupa otro tramo destacado de la conversación. De la Torre defiende una mejora de las conexiones ferroviarias de la Costa del Sol occidental, con un nuevo tren hacia Marbella conectado con la red de alta velocidad. También señala la congestión de la línea Málaga-Fuengirola, que registra siete millones de viajeros al año, y la importancia de reforzar la línea C-2 del Guadalhorce.

El alcalde vincula estas infraestructuras con el desarrollo del área metropolitana y con la disponibilidad de suelo para afrontar el desafío de la vivienda. En ese sentido, cita municipios como Cártama, Pizarra y Coín y reclama una planificación que permita mejorar los desplazamientos y conectar de forma sostenible los distintos núcleos de población.

Vivienda: más oferta, suelo y agilidad administrativa

La vivienda ocupa una parte amplia de la entrevista. De la Torre defiende que la respuesta pasa por aumentar la oferta de inmuebles en venta y alquiler y agilizar los procedimientos para impulsar nuevas promociones. Como argumento, compara las aproximadamente 100.000 viviendas que, según los datos que cita, se construyen cada año en España con los entre 240.000 y 250.000 hogares que se forman anualmente.

El alcalde apunta también a la falta de mano de obra en la construcción, la necesidad de industrializar procesos y la lentitud de algunos trámites urbanísticos. A su juicio, la colaboración entre administraciones, empresas y sindicatos resulta necesaria para responder a una demanda que supera ampliamente la oferta.

Entre los obstáculos concretos, De la Torre señala la falta de potencia eléctrica garantizada. Según sus cifras, unas 25.000 viviendas de Málaga capital y la provincia están frenadas por esta cuestión, que también afecta a proyectos industriales.

El alcalde plantea además una modificación de la Ley de Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos establezcan una tasa vinculada a las viviendas turísticas. Su propuesta consiste en destinar esos ingresos a políticas de vivienda asequible y alquiler para familias con dificultades. De la Torre calcula que Málaga podría obtener entre 30 y 40 millones de euros anuales, o incluso más, para contribuir a ese objetivo.

El turismo, motor económico de la ciudad y la provincia

El turismo aparece de forma transversal en la conversación: en la importancia de las conexiones ferroviarias, en la conservación de la Catedral y en la actividad económica de Málaga. El alcalde lo expresa de forma directa: "El turismo es fundamental" para la economía de Málaga, Andalucía y España.

La interrupción de las conexiones ferroviarias, explica, afecta especialmente al visitante nacional y a la confianza de quienes eligen el tren para llegar a la provincia. Por eso insiste en la necesidad de recuperar un servicio seguro y fiable y de mantener las distintas vías de acceso a Málaga.

La conversación también permite mostrar la diversidad del territorio. Al hablar de la lluvia y de las diferencias entre zonas de la provincia, De la Torre describe una Málaga diversa, con contrastes entre el litoral, el interior y las áreas de montaña. Cita las diferencias de precipitaciones entre el este y el oeste y la presencia de zonas de montaña con registros muy superiores a los de la costa.

Una Málaga que conserva su historia y afronta nuevos retos

En el tramo final, el alcalde repasa otros desafíos de la ciudad, como la educación, la formación profesional y la preparación de trabajadores para los sectores que necesitan personal cualificado. Aunque reconoce que la educación no es una competencia municipal directa, defiende la colaboración con las empresas para impulsar la formación profesional dual y mejorar las oportunidades de empleo.

También aborda la gestión municipal durante la jornada de huelga y asegura que el seguimiento en las empresas municipales fue reducido, en torno al 6%, con una prestación de los servicios ordinarios.

La conversación concluye con el agradecimiento del alcalde al equipo del programa por su presencia en Málaga y por acercarse a la Catedral. De la Torre destaca la importancia de contar su historia y de culminar una actuación que protege uno de los grandes monumentos de la ciudad. "Gracias por poner atención en Málaga", dice al despedir a Rafa Latorre.

Desde el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, Más de uno pone así el foco en una ciudad y una provincia que reúnen patrimonio, cultura, gastronomía, paisajes y tradición, y que muestran también sus proyectos y desafíos de futuro. Una emisión especial con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Ciudad Redonda, Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga.