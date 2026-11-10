El sindicato de maquinistas expone los motivos de la huelga: "No tenemos confianza en los gestores del sistema ferroviario"

La huelga de maquinistas arranca con importantes dificultades en la circulación ferroviaria y con un enfrentamiento entre los trabajadores y los responsables de la gestión del sector. Diego Martínez, secretario general del sindicato de maquinistas, denuncia en una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno que el colectivo rechaza de forma unánime la gestión ferroviaria y reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la seguridad y el mantenimiento de la red.

Martínez asegura que el seguimiento de los paros alcanza el 100% entre los trabajadores que no están sujetos a los servicios mínimos. También critica la gestión de esos servicios, cuya comunicación, según explica, llega con retraso y sin acuerdo previo con la representación de los trabajadores.

El dirigente sindical distingue entre la seguridad del sistema ferroviario y la confianza en quienes lo gestionan. En este sentido, reconoce que los maquinistas pierden la confianza en los responsables del sector ante la falta de cumplimiento de los acuerdos.

Los maquinistas denuncian fallos en la gestión de los servicios mínimos

Durante su conversación con Rafa Latorre, Diego Martínez sostiene que los trabajadores que reciben correctamente la comunicación de los servicios mínimos cumplen con su obligación de trabajar. Sin embargo, denuncia deficiencias en la entrega de esas notificaciones y critica que la Administración no acuerda los servicios mínimos con los representantes sindicales.

El secretario general del sindicato también responde a la amenaza de la Generalitat de imponer medidas disciplinarias a los maquinistas que incumplen los servicios mínimos. Martínez recuerda que la responsabilidad como empleadora corresponde a Renfe, como entidad operadora del servicio.

Además, lanza una advertencia sobre el motivo de fondo de las movilizaciones: "Lo que no podemos esperar es a otro nuevo trágico accidente para que se cumplan medidas y se cumplan los acuerdos que teníamos suscritos desde febrero".

"No tenemos confianza en los gestores del sistema ferroviario"

Preguntado por Rafa Latorre sobre si resulta seguro viajar en tren en España, Martínez matiza su respuesta. El sindicato confía en la seguridad del sistema, pero pierde la confianza en sus gestores por el incumplimiento de los compromisos que las partes acuerdan para corregir las deficiencias del sector.

El representante de los maquinistas explica que los acuerdos de febrero incluyen medidas destinadas a mejorar el funcionamiento ferroviario, pero denuncia que esas actuaciones no se materializan. También reconoce un cambio de actitud con la llegada del nuevo ministro, aunque considera insuficientes las reuniones y los compromisos adquiridos.

"Nosotros ya como compromisos no podemos confiar en ellos porque ya tenemos la experiencia del mes de febrero y de acuerdos anteriores y lo que queremos son hechos", afirma.

Martínez deja claro que el sindicato no retira sus reivindicaciones hasta que comprueba avances concretos. La interlocución con el nuevo equipo ministerial abre una vía de diálogo, pero no modifica la posición de los trabajadores.

Más inversión en mantenimiento y medidas para mejorar la operación

La principal reivindicación pasa por reforzar el mantenimiento ferroviario. Martínez señala que el administrador de la infraestructura plantea un nuevo techo presupuestario para esta partida, una medida que el sindicato considera necesaria y que forma parte de los acuerdos de febrero.

Sin embargo, advierte de que el propio administrador reconoce un posible aumento de las incidencias durante los próximos cuatro años. Una perspectiva que el colectivo rechaza.

El dirigente sindical insiste en que las reivindicaciones no se limitan a la inversión económica. También reclama medidas transversales y actuaciones concretas que mejoran la operación ferroviaria y corrigen los problemas que afectan al servicio.

El sindicato espera las conclusiones de la investigación del accidente de Adamuz

Sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, Rafa Latorre pregunta por la recuperación de los registradores de los trenes y por las posibles deficiencias en la actuación del centro de control.

Martínez evita anticipar conclusiones y pide esperar a que termine la investigación. Explica que los investigadores recuperan las cajas negras y los registradores jurídicos de los trenes, además de los registros de los puestos de mando.

El secretario general del sindicato asegura que los profesionales buscan conocer las causas del accidente y deja las responsabilidades en manos de las investigaciones judiciales y de los procedimientos correspondientes.

Los paros continúan los días 10, 12 y 17

En cuanto al calendario de movilizaciones, Martínez confirma que el sindicato mantiene las jornadas de huelga previstas para los días 10, 12 y 17. Además, advierte de una diferencia en los servicios mínimos establecidos para la huelga general y los fijados para los paros sectoriales.

Según explica, los servicios mínimos previstos para la jornada de huelga general son inferiores a los establecidos para las movilizaciones de los maquinistas. El sindicato no entiende esta diferencia de criterios y denuncia que sus convocatorias reciben habitualmente unos servicios mínimos que considera abusivos en determinados tráficos.

Martínez aclara que su organización no convoca la huelga general, que corresponde a otras organizaciones sindicales, pero cuestiona el trato desigual entre las distintas convocatorias.

La entrevista concluye con el sindicato pendiente de que los compromisos institucionales se traduzcan en actuaciones concretas. Para los maquinistas, la recuperación de la confianza en la gestión ferroviaria depende de que las promesas se conviertan en hechos.