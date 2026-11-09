Rosa Belmonte y Emilia Landaluce reivindican en 'Corazón de sílex' un feminismo "sobre igualdad de oportunidades y de salario"

Las escritoras presentan en Más de uno su tercera novela, protagonizada por la periodista Socorro Núñez, y reflexionan sobre el feminismo, la igualdad, la maternidad y las dificultades de las mujeres. La trama combina una investigación periodística con episodios de la historia de España, relaciones personales y abusos mediante sumisión química.

Rosa Belmonte y Emilia Landaluce defienden en 'Corazón de sílex' una mirada al feminismo que, además de reclamar igualdad de oportunidades y de salario, pone el foco en las medidas que facilitan la vida de las mujeres, como las ayudas para guardería y maternidad. Las autoras conversan con Carlos Alsina en Más de uno sobre su nueva novela, una historia que utiliza la investigación de su protagonista para abordar distintos episodios de la historia española y cuestiones relacionadas con la igualdad, los abusos sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres.

La tercera novela de Belmonte y Landaluce vuelve a situar en el centro a Socorro Núñez, una periodista que busca información y testimonios y que antepone la investigación a la opinión. Las escritoras, sin embargo, evitan desvelar los detalles esenciales de la trama: "No queremos destripar la historia".

Un feminismo centrado en la igualdad de oportunidades y las ayudas a la maternidad

En la conversación con Alsina, las autoras exponen su visión del feminismo y ponen el acento en la igualdad de oportunidades y de salario. También señalan la importancia de las ayudas para guardería y maternidad, medidas que consideran parte de las condiciones necesarias para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

La reflexión aparece vinculada a las dificultades que afrontan las mujeres y a la necesidad de que la igualdad no se limite a una reivindicación abstracta. La novela incorpora estas cuestiones a través de sus personajes y de las situaciones que plantea, sin convertir la historia en un ensayo ni renunciar a la intriga.

De 'Corazón de Pyrex' a 'Corazón de sílex'

El título también ocupa parte de la entrevista. La novela tuvo inicialmente otro nombre: 'Corazón de Pyrex'. Las autoras descartaron esa opción porque Pyrex es una marca y finalmente optaron por 'Corazón de sílex'. Durante la conversación explican el cambio y el proceso que las llevó hasta el título definitivo.

Belmonte y Landaluce mantienen el misterio sobre buena parte del argumento y prefieren no adelantar los giros de la historia. Sí explican que Socorro Núñez funciona como hilo conductor de una trama en la que el periodismo y la historia se entrecruzan.

Socorro Núñez, una periodista que busca información y testimonios

La protagonista es una periodista que prioriza la información y los testimonios frente a la opinión. Las autoras sitúan parte de su inspiración en el universo de Aaron Sorkin y en la serie 'El ala oeste de la Casa Blanca', por la manera en que retrata el trabajo y las conversaciones de quienes se dedican a la política y la información.

Ese enfoque también conecta con uno de los episodios que aparecen en la novela: un reportaje sobre la reconciliación de generales de ambos bandos. La publicación del trabajo provoca críticas en redes sociales y acusaciones de blanquear el franquismo. Las escritoras aluden a la polémica y a las reacciones que genera abordar determinados capítulos del pasado español.

La sumisión química y los abusos sexuales, en el centro de la trama

'Corazón de sílex' aborda también la sumisión química y los abusos sexuales. La investigación de Socorro conduce a la operación Bolero Paprika, un episodio de los años cincuenta que lleva la historia hasta Francia y a las hermanas Lequerica Pinchi y Pilar.

La narración incorpora además saltos temporales hasta 1975 y referencias a personajes y episodios históricos. Durante la entrevista, las autoras mencionan la historia del hijo de Líster y el supuesto asesinato de la primera mujer de Santiago Carrillo, a quien, según el relato que comentan, enterraron en el jardín de Pasionaria. Estas referencias forman parte de la conversación sobre los materiales históricos que aparecen en la novela.

Las palabras que atraen clics y la crítica al clickbait

Belmonte y Landaluce también reflexionan sobre el funcionamiento de los medios digitales y las palabras que despiertan el interés de los lectores. Entre los términos que, según comentan, atraen clics figuran "ruinas", "yate", "mansión" y "millones".

Las escritoras critican el recurso al clickbait y la tendencia a utilizar reclamos para captar visitas. La conversación conecta esta cuestión con el trabajo de Socorro, una periodista que busca información y testimonios y que se enfrenta a las tensiones entre el rigor, la opinión y la atención que despiertan determinados asuntos.