Especial 'Más de uno' con Rafa Latorre desde Málaga

Hay lugares que se visitan y otros que se viven. Málaga es uno de ellos. Su historia, gastronomía, paisajes y tradiciones convierten a la provincia en uno de los grandes referentes del sur de España. Con el objetivo de acercar a los oyentes a la riqueza de este territorio, Más de uno, sale de sus estudios habituales para trasladarse este jueves 12 de noviembre hasta la capital malagueña.

Rafa Latorre conducirá esta edición especial desde el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, en una emisión que comenzará a las 07:00 horas y que permitirá conocer de primera mano algunos de los principales atractivos y proyectos de la ciudad y su provincia.

Más de uno, en directo desde el Ayuntamiento de Málaga

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga será el escenario de una mañana especial de radio en la que la actualidad y los contenidos habituales de Más de uno se combinarán con una mirada a la historia, la identidad y el potencial de la provincia.

Málaga se convertirá así en protagonista de una edición que pretende acercar a los oyentes la realidad de un territorio en el que conviven patrimonio histórico, tradición, gastronomía, naturaleza y una destacada oferta cultural y turística.

La emisión contará con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga.

Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga | ondacero.es

Francisco de la Torre y Francisco Salado, protagonistas de la mañana

Uno de los momentos destacados de esta edición especial llegará con las entrevistas a dos de los principales representantes institucionales de la provincia.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participará en el programa para abordar la actualidad de la ciudad, sus principales proyectos y los retos de futuro de una capital que se ha consolidado como uno de los grandes focos de atracción turística, cultural y económica de Andalucía.

También estará presente el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, con quien se pondrá el foco en la realidad del conjunto de la provincia, sus municipios y el papel de la institución provincial en el desarrollo del territorio.

Ambas conversaciones permitirán conocer distintas perspectivas sobre el presente y el futuro de Málaga, desde la transformación de su capital hasta las oportunidades que ofrece el conjunto de la Costa del Sol y el interior de la provincia.

Málaga, una provincia para descubrir y disfrutar

La gastronomía, los paisajes, la tradición y el patrimonio forman parte de la identidad de una provincia que ofrece mucho más que sol y playa. Desde la costa hasta los pueblos del interior, Málaga reúne una diversidad de propuestas que la convierten en un destino de referencia durante todo el año.

Precisamente, ese carácter abierto y diverso será uno de los ejes de esta salida de Más de uno, que trasladará sus micrófonos hasta uno de los espacios más emblemáticos del Ayuntamiento para acercar a toda España algunos de los atractivos de este territorio.

Cómo asistir al programa especial de Más de uno en Málaga

Los oyentes que quieran vivir esta experiencia radiofónica en directo podrán acudir al Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga este jueves 12 de noviembre.

La entrada será libre hasta completar aforo y el programa comenzará a las 07:00 horas, con Rafa Latorre al frente de esta edición especial. Y se podrá acceder 20 minutos antes de comenzar el programa.

Además, quienes no puedan acercarse hasta el Ayuntamiento tendrán la oportunidad de seguir el programa a través de Onda Cero y sus canales habituales.

La iniciativa radiofónica, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, tiene como objetivo mostrar la esencia de una provincia que combina historia, gastronomía, paisajes y tradición.

Este jueves 12 de noviembre, Más de Uno, conducido por Rafa Latorre y Carlos Alsina, se emitirá en directo desde el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, un espacio desde el que se pondrá en valor la identidad, la riqueza cultural y el potencial turístico de la ciudad y de la Costa del Sol.