Eva Orúe resume la actualidad nacional e internacional. Sobre los pactos políticos, 'El País' cree saber que Rajoy utilizará las exigencias en Bruselas para presionar al PSOE; 'El Mundo' escribe que PP y PSOE despejan el camino para una investidura 'in extremis'; 'La Razón' considera que Rajoy quiere sumar a Coalicion Canaria y al PNV para no ir sólo a la investidura y destaca las palabras de Pablo Iglesias en las que afirma: "si el PSOE da un paso adelante lo estudiaremos, siguen dando los números". "Alarma en el Reino Unido ante el riesgo de una fuga de capitales", titula 'El Mundo' a cuatro columnas. Además, Sandra León anuncia que los británicos quieren una salida lo menos Brexit posible y Felipe Fernández baticina que Reino Unido no saldrá de la UE porque existen razones constitucionales, políticas y económicas. Por otro lado, la administración local paralela salpica a Puigdemont, según 'ABC'.