Edu Pidal: "Para tanto dolor, es suficiente una víctima"

Edu Pidal ha dedicado su intervención en Más de uno a recordar a Jesús de Miguel, fallecido a los 30 años tras sufrir un golpe durante un encuentro de fútbol. "No estamos preparados para ver morir a un futbolista después de un golpe en el césped, en un estadio", ha señalado el periodista, que ha recordado la trayectoria del delantero, que había desarrollado su carrera en torno al gol y había encontrado sus etapas de mayor éxito y exposición en Castellón y Tenerife.

Pidal ha puesto el foco en la juventud del jugador y en el dolor que deja su muerte en su entorno más cercano. Ha mencionado especialmente a su mujer, María, y a su hija Carla, de apenas un año y medio, que crecerá sin su padre. También ha expresado su preocupación por los compañeros del futbolista en el CD Tenerife: "No puedo imaginar cómo se recuperarán sus compañeros en el Club Deportivo Tenerife, dónde encontrarán fuerzas y motivación para volver a jugar cuando les toque".

El periodista también ha denunciado los mensajes de odio que recibió en redes sociales el portero del Andorra, implicado en el choque. "Nadie sentirá más dolor que la mujer de Jesús, que su familia, que sus amigos, que sus compañeros. Pero seguro que el portero de la Andorra está muchísimo más roto que todos los indeseables que le desean la muerte en las redes", ha afirmado.

Pidal ha cerrado su reflexión con una cita de Valdano: "La vida está llena de situaciones trágicas. El fútbol, no". Y ha lanzado un último mensaje: "No busquemos culpables, al menos creo que hoy no toca. Para tanto dolor, es suficiente una víctima".