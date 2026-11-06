Edu García: "El fútbol español y sus instituciones, han de estar a su altura"

Habrá fútbol este fin de semana y habrá homenaje para el recuerdo de Demi, su familia y sus compañeros de vestuario.

Habrá silencios eternos, miradas esquivas y una buena maraña de pensamientos en la grada y en el césped. Porque somos humanos. Y en seguida pensamos, de manera refleja, que podemos ser nosotros los protas de esa tragedia que nos hiela el pulso.

Aunque parezca imposible, entiendo a la AFE en su petición de parar. Porque ellos están como sindicato para canalizar el sentir del género humano que está tras el futbolista, no es su cometido pensar en operadores, contratos y consecuencias colaterales.

Y comprendo a Liga y Federación, porque los lutos no son eternos, ni se estiran, y lo sabemos todos en nuestros trabajos y realidades.

Ahora falta un pasito más que quizá se esté dando sin cámaras ni micros: el bienestar de su hija. Un futbolista de relumbrón gana en un contrato suficiente para dotar de confort y futuro a su entorno.

Un currante del balón como Jesús, de los que raspan contratos y apuran euros, con múltiples y modestas mudanzas en apartamentos impersonales, no pueden parar de ahorrar porque tras colgar las botas, tendrán otros 40 años de existencia.

El fútbol español y sus instituciones, han de estar a su altura.

Para que Carla, cuando crezca rodeada de amor y de recuerdos, sepa que su padre era un gran goleador y sobre todo, una bellísima persona.