Edu Pidal: "Discutir sobre el dolor ajeno es inhumano"

La jornada de Segunda División de este fin de semana ha quedado marcada por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. Tres encuentros han sido cancelados: el Granada-Tenerife, el Andorra-Mallorca y el Castellón-Eibar, este último por la vinculación del jugador con el conjunto castellonense y la situación anímica de sus antiguos compañeros.

Sin embargo, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), presidida por David Aganzo, ha insistido en solicitar la suspensión de toda la jornada de Segunda División. Una petición que ya ha trasladado al juez único de competición, encargado de tomar la decisión.

Edu Pidal considera razonable que el sindicato lleve su petición hasta el final: "Me parece razonable y de sentido común que la AFE lleve su petición hasta el final y pida el aplazamiento por las circunstancias actuales".

El periodista también entiende la posición de los dirigentes del fútbol, que prefieren mantener el resto de los encuentros programados y organizar acciones de homenaje en los estadios para recordar a De Miguel.

"Son iniciativas que tendrán mucho foco y los aficionados podrán exteriorizar el respeto y el cariño que han mostrado en las últimas horas", señala Pidal.

El funeral por el futbolista se celebró ayer en Navaramosa, un pueblo de Toledo, y el próximo sábado recibirá un último homenaje en el Estadio del Tenerife.

Para Edu Pidal, ambas posiciones merecen respeto: "Ni es irresponsable que la AFE pida suspender la jornada, ni tampoco que la Liga y la Federación pretendan celebrar la mayoría de sus partidos y recordarlo con homenajes".

Y concluye con una reflexión: "El respeto de todos es evidente. Y discutir sobre el dolor ajeno, inhumano".