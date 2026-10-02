Edu García sobre el comunicado del Madrid sobre el Caso Negreira ante la UEFA: "Florentino y Ceferin no son Andy y Lucas, hubo reconciliación"

Los goles por un lado y por otro, los comunicados monocordes que suelen también tener su jugada previa. Ayer mientras los cines volvían a llenarse por una bola negra y maestra mientras el cielo gris amenazaba con agua, los principales clubes de fútbol del país se enfundaban la camiseta de la interpretación.

Todo porque la UEFA desde Nyon le dio a la tecla de recibido. Esos 50 mil documentos que el Madrid envió para demostrar lo punitivo del Caso Negreira, ya están en las CPUs de la sede central para su minucioso escrutinio. Los madridistas expresaron que ahora sí que hay tomate, los barcelonistas que todo sigue igual, que el expediente abierto hace 3 años nunca se cerró. En este punto recordemos por importante, que ya Florentino y Ceferin no son Andy y Lucas, hubo reconciliación.

En verdad el organismo europeo no hizo un movimiento ostentoso en el asunto. Con neutralidad helvética, solo anunció la llegada del dosier y la auscultación consiguiente por sus inspectores de ética dejando caer que, por la ingente cantidad, se tomarán su tiempo.

A mí de todo esto, amén de la arcada por hecho repulsivo de los dirigentes del Barça por la vileza, solo me produce curiosidad por saber qué encierran las carpetillas. ¿Hay videos? ¿hay testimonios? ¿gargantas profundas? ¿árbitros delatores? Vicente Vallés calienta, que te haces otro podcast…